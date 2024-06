16 elevi din Strunga, la spital după ce au mâncat sendvişuri de la şcoală. Gustarea se stricase până a ajuns la copii: "Culoarea vânătă era la carne"

Alarma s-a dat ieri în jurul orei 13.00, mai întâi cinci elevi au ajuns cu simptome digestive la medicul de familie din localitate. La scurt timp, însă, numărul copiilor care se simțeau rău a crescut așa că au fost duşi Spitalul de boli infecțioase din Iaşi. "Cu simptome de urticare, cu dureri de cap, de burtică, veseli și nu prea. Le-am dat primul ajutor pe moment", precizează Mirela Herţa, medic primar. "Am decis trimiterea mașinii de victime multiple cu medic și asistent SMURD cu paramedici care să preia copiii, numărul de cazuri fiind de 16", spune Diana Cimpoeșu coordonator SMURD Iași

Toți copiii au spus că au mâncat sendvișuri primite la școală. În comuna Strunga, școală derulează programul național "O masă caldă în școli", dar fiindcă nu este sală de mese o firmă de catering le aduce mâncare semipreparată zilnic. Părinţii au fost sunaţi de către copii lor, care s-au plâns că le este rău. "Am primit un telefon din partea fiicei și a spus că se simte rău. După care am întrebat dacă e singură sau ce s-a întâmplat. Mi-a spus că sunt probleme de la școală. A mâncat ceva, niște sendvișuri. Sendvişurile am văzut la copii că erau stricate, mucegăite".

Mâncarea primită ieri a ajuns la şcoală miercuri, când elevii au fost liberi de ziua învăţătorului. La unitatea de învățământ se fac acum verificări. Din alimente au fost luate probe pentru a vedea ce a dus la îmbolnăvirea copiilor.

Articolul continuă după reclamă

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că vor scădea ratele anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰