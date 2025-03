Jaf în două minute la o sală de jocuri de noroc din Bârlad! Doi indivizi mascaţi au năvălit peste o angajată şi au obligat-o să deschidă casieria sub ameninţarea cu moartea. Tâlharii, care au aşteptat să plece toţi clienţii pentru a da lovitura, au fugit cu 20 de mii de lei, dar au acum pe urme zeci de poliţişti.

În jurul orei şase, cei doi au bătut la uşa de la intrare închisă pentru schimbul de tură şi numărarea încasărilor. Suprinzător, angajata le-a deschis iar hoţii au pus-o la pâmânt şi au târăt-o spre casierie. Unul dintre ei a luat cheia, a descuiat uşa şi a luat banii, în timp ce complicele lui o ţinea imobilizată pe femeie. După ce au luat încasările, tâlharii au încuiat-o pe angajată în cameră şi au plecat. În urma lor, femeia a apăsat butonul de panică.

Tânăra le-a descris crezând că la uşă este un coleg

"Când am ajuns, angajata de acolo era încuiată, era pe dinăuntru, în casierie. În momentul când am ajuns, domnişoara era foarte speriată, vă daţi seama, eu am întrebat-o ce s-a întâmplat, ea atâta a zis, că a fost tâlhărită. Au bruscat-o, au forţat-o, au ameninţat-o să deschidă acolo la casierie", a declarat Ovidiu Tofan, paznic.

Vezi și

Tânăra le-a explicat poliţiştilor că le-a deschis hoţilor crezând că la uşă este un coleg.

"În cauză sunt efectuate cercetări şi activităţi specifice sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată pentru identificarea persoanelor bănuite de comiterea infracţiunii sesizate, recuperarea prejudiciului cauzat şi dispunerea măsurilor legale", a declarat Bogdan Gheorghiță, IPJ Vaslui.

Poliţiştii cred că hoții ar putea fi clienţi care au pierdut bani la jocuri de noroc. Luna trecută, tot în judeţul Vaslui, un hoţ a furat peste 40.000 de lei de la o sală de jocuri, dar a fost prins rapid de poliţişti.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum vi se pare ideea unui voucher pentru schimbarea geamurilor? Foarte utilă, ar reduce facturile Bună, dar depinde de condițiile programului Inutilă, nu va avea impact

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰