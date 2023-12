Vezi și

Noi suntem poporul! Noi suntem poporul!

Ole, ole, ole, ole, Ceaușescu nu mai e.

Comandor Ştefan Mihai, copilotul lui Nicolae Ceauşescu: Am decolat. Acum, greutatea elicopterului era depășită cu mult.

Fuga dictatorului, material document

Era 22 decembrie 1989. Comandorul Mihai Ştefan era la manşa Delfinului, elicopterul care i-a luat pe Elena şi Nicolae Ceauşescu de pe acoperişul Comitetului Central.

Comandor Ştefan Mihai, copilotul lui Nicolae Ceauşescu: Am tras și am făcut viraj. Am pierdut aproximativ ...10-12 metri în gol. Imediat ce elicopterul a luat viteză, Maluțan mi-a spus: "de data asta am scăpat, vedem de acum încolo".

Au urmat... Snagov, Otopeni, Târgovişte. Cum au arătat ultimele trei ore de libertate pentru dictatori, vedeţi, într-un material document, la ora 19.00, la Observator.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰