Tragedie a avut loc în această dimineaţă pe DN6, pe raza localității Șimian din județul Mehedinți. Un cetățean olandez în vârstă de 74 de ani a depășit o coloană de mașini şi a lovit alte patru autoturisme. Trei dintre ele erau staţionate, iar alta în mers.

"Am vrut să parchez, să intru în parcare aici, la firmă, şi dânsu cu maşina de acolo a venit în depăşire la coloana care a redus să mă lase pe mine să parchez şi m-a luat în plin. Ce reacţie să am, că nici nu ştiu ce m-a lovit", a declarat un şofer. "Eu n-am avut timp să văd de acolo cu câtă viteză a venit, pe contrasens, pentru că a depăşit coloana şi asta a fost. Atât timp cât el a intrat din coloană în depăşire nu avea timp cum să adoarmă la volan pentru că suntem conştienţi de chestia asta", a povestit un alt conducător auto implicat în accident.

Şoferul olandez a murit pe loc

Impactul a fost atât de puternic încât şoferul cu cetăţenie olandeză a murit pe loc.

În accident au fost răniţi şi doi pietoni.

"Am auzit bubuitură, am ieşit din casă şi am sunat la 112. Era o femeie acolo jos şi cu încă un băiat, tot aşa, i-a luat pietoni fiind", a spus un martor. "Din primele informaţii, bărbat şi femeie coborâţi din autoturism, care veneau la locul de muncă. Bărbatul este conştient, cooperant, să zic într-o stare mai bună. Din păcate, femeia se află într-o stare mai gravă cu multiple traumatisme. A fost lovită frontal", a declarat plt.adj. Octavian Tudose, de la ISU Mehedinţi.

Şoferul din prima maşină lovită a fost testat pentru alcool şi droguri, iar rezultatele au fost negative. Poliţiştii fac acum cercetări să stabilească cine a fost vinovat de producerea accidentului.

