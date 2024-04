Vezi și

Zeitz Robert, Grupul Milvus: Aici se vede traseul lui Fremuth din ultimii 3 ani. Iarna trecută a petrecut-o în Alpi, în Austria. Înainte, iarna a petrecut-o în Serbia şi a mai intrat în România şi în alte ocazii.

Zbor frânt deasupra României

Ca o pânză de păianjen, aşa arată traseul pe care exemplarul de vultur, doborât deasupra României, l-a făcut în ultimii ani în Europa. Specie pe cale de dispariţie, vulturul negru a fost împuşcat cu o armă cu alice, undeva deasupra Banatului.

Borka Vitalis, Medic veterinar: Era destul de slăbit şi stare deteriorată. Diagnosticul era o fractura de claviculă, care la păsări are un prognostic foarte grav. I-am acordat primul ajutor. Am curăţat rănile, i-am dat analgezice şi am pus antibiotice.

Câţiva voluntari din Mureş care îi urmăreau zborurile prin GPS, au remarcat că traiectoria păsării răpitoare s-a modificat brusc, semn că a fost rănită. Aşa au ajuns să găsească vulturul într-o pădure şi să îl ducă la veterinar.

Zeitz Robert, Grupul Milvus: A străbătut peste 10 ţări deja şi foarte multi entuziasti si ornitologi au urmărit mişcarea lui Fremuth. Au făcut multe poze, toată lumea astepta cand vine in tara lui. Deci este un exemplar care a construit un grup de entuziaşti, fani.

Toţi sunt acum revoltaţi de ce a păţit Fremuth în România. Nimeni nu ştie dacă vulturul îşi va mai putea reveni vreodată. Pasărea impozantă va fi transportată în Bulgaria, la un centru specializat în tratarea ei. Vulturul negru a dispărut complet din România, iar cel împuşcat fusese donat de o fundaţie din Spania vecinilor bulgari.

