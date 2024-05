A "închis ochii" la şoferul băut şi l-a ajutat să scape de dosarul penal. Agent şef de Poliţie din Arad, cercetat

Potrivit datelor furnizate de oficialii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, poliţistul, care este agent şef, a fost plasat sub control judiciar, luni, în dosarul în care este cercetat pentru abuz în serviciu şi fals intelectual.

A "închis ochii" la şoferul băut

Faptele de care acesta este acuzat s-au produs, conform anchetatorilor, în noiembrie 2022, relatează news.ro.

”În fapt, în seara zilei de 27.11.2022, inculpatul, fiind în exercitarea atribuţiilor de poliţist rutier şi în calitate de organ de constatare, urmare a unei sesizării telefonice cu privire la conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului, deşi a constatat în mod direct că singura persoana aflată la volan, în apropierea autoturismului, este numitul P.D.A., care se afla într-o stare avansată de ebrietate, nu a întocmit un proces-verbal potrivit dispoziţiilor art. 61 alin.1 lit. c Cod Procedură Penală şi art 293 alin. 3 din C pr pen şi nu i-a stabilit numitului P.D.A. prezenţa sau concentraţia alcoolului în aerul expirat, potrivit dispoziţiilor art. 88 alin.3 şi 4 din O.U.G. 195/2002 Rep., pentru a evita astfel declanşarea faţă de acesta a unui proces penal”, informează Parchetul.

Procurorii susţin, de asemenea, că agentul, în exercitarea atribuţiilor de poliţist rutier şi în calitate de organ de constatare, ”cu ocazia întocmirii fişei de intervenţie la eveniment, a atestat în mod fals aspect nereale în cuprinsul acesteia, în scopul exonerării numitului P.D.A. de la tragerea la răspundere penală”.

