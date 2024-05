A rămas fără un plămân, dintr-o greşeală medicală, iar după 9 ani de procese un bărbat din Bucureşti se chinuie să primească despăgubirile stabilite de instanţă. 150.000 de euro are de dat Institutul de Pneumofiziologie "Marius Nasta" unui pacient care a fost operat de cancer, deşi în realitate suferea de TBC.

Spitalul a cerut deja ajutor Ministerului Sănătății, însă i s-a răspuns că este întreagă lui responsabilitate. Prin urmare, ar trebui să plătească 150.000 de euro acestui bărbat care a câștigat procesul. I-a cerut, de asemenea, și o plata eșalonată, însă bărbatul i-a răspuns că nu mai are mult de trăit și este dreptul lui să primească acești bani. Deocamdată Institutul Marius Nasta din Capitală are conturile blocate de CNAS, așadar va trebui să ceară o plata eșalonată și către furnizorii de servicii medicale. Deocamdată are stocuri de medicamente și materialele necesare, astfel că pacienții nu vor avea de suferit.

Bărbatul a aflat că nu avea cancer după ce şi-a făcut analizele la o clinică privată

Totul a început în decembrie 2014 când bărbatul s-a simțit rău, s-a prezentat la spital și și-a făcut mai multe analize, printre care o biopsie, prin care prezența tumori canceroase la plămâni. Prin urmare, a fost introdus de urgență în operație de către profesorul Ioan Cordoș. De abia după intervenție, a aflat că nu era bolnav de cancer și că suferea de TBC, o boală cronică ce poate fi tratată în aproximativ trei luni cu tratament antibiotic.

Bărbatul a făcut o analiză la o clinică privată care i-a arătat că nu are cancer. În acel moment, a dat în judecată spitalul și după nouă ani avem o decizie a instanței. Potrivit judecătorilor, doar spitalul este vinovat. Medicul care a efectuat operația a scăpat nevinovat.

