Vezi și

Ora 17:30. Microbuzul care circula în comuna constănţeană Nicolae Bălcescu era plin cu pasageri care se întorceau acasă de la serviciu. La un moment dat însă, la o trecere de pietoni, şoferul a frânat. Nimeni nu a bănuit ce va urma.

Accidentul a avut loc în dreptul trecerii de pietoni, microbuzul plin cu 13 persoane a oprit pentru a acorda prioritate unui pieton, însă autoturismul din spate nu a mai apucat să frâneze şi la izbit în plin. Imediat a fost activat Planul Roşu.

Şoferul maşinii: Nu a păstrat distanţa, eu am frânat că trecea un pieton.

Pasager microbuz: A intrat drept în noi. Am fost chiar în spate, m-a zdruncinat.

Conducătorul auto al maşinii se apără şi spune o altă variantă a poveştii.

Şoferul maşinii: Ce să se întâmple? A pus frână în faţa mea. Eu am păstrat distanţa şi am intrat în el. Am zis că nu trece pietonul şi când colo pietonul a trecut. A bruscat-o în faţa mea.

Zduncinaţi bine de lovitura puterincă, unii dintre pasageri au făcut atacuri de panică. Alţii însă au sunat imediat la 112. La faţa locului a ajuns mai multe echipaje de intervenţie.

Ana Maria Stoica, purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea: Colegii mei au găsit şaisprezece persoane, treisprezece bărbaţi din microbuz şi o femeie şi doi bărbaţi din autoturism. Toate persoanele fiind neîncarcerate.

Deşi toată lumea a scăpat nevătămată pagubele materiale sunt mari. Poliţiştii au deschis pe numele şoferului vinovat un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Sărbătoriţi ziua de Dragobete? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰