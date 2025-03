Teribilist din fire şi dezinhibat după o beţie, şoferul de 21 de ani se ambiţionase să dovedească prietenilor că poate depăşi o altă maşină, cred anchetatorii.

La finalul competiţiei, moartea a învins

Camerele de supraveghere au surprins cursa mortală, cu toate că, din cauza vitezei, e greu să-ţi dai seama că asta se întâmplă. 140 de kilometri pe oră avea în momentul în care autoturismul s-a înfipt în stâlp şi s-a rupt în două.

"Viteza autoturismului condus de inculpat în premomentul impactului a fost de aprox 120-140 de km pe oră, in conditiile limitării de viteză pe drumul respectiv de 50 la oră. I-au fost prelevate două mostre biologice de sânge in vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul primei fiind de 1,88 g/l, alcool pur in sange, iar celei de a doua probe 1,71 g/l", spune procurorul Daniel Olteanu, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

"Dacă cel de la volan era băut, avea viteză mare, ce să mai facă... probabil că şi vorbeau în maşină, erau atenţi la altceva", povesteşte un localnic.

Alexandru, un barman din Bucureşti, a murit la scurt timp după impact, pe patul de spital. Imaginile surprinse la locul accidentului sunt îngrozitoare. E greu să-ţi imaginezi cum cineva ar fi putut să supravieţuiască unui asemenea imapact.

Maşina de peste o tonă şi jumătate a intrat în stâlp

Stâlpul este un limitator de înălţime foarte solid, foarte bine ancorat. Impactul a făcut ca maşina să se rupă în două bucăţi, însă stâlpul abia s-a îndoit. După accident a fost tăiat şi pus la pământ pentru siguranţă.

În maşină era şi o fată trecută recent de vârsta majoratului. Este în comă şi medicii spun că are şanse minime de supravieţuire. Ceilalţi amici din maşină au scăpat miraculos. Sunt şi ei internaţi în spital, dar viaţa nu le este pusă în pericol.

"Ce şanse să mai ai când intri într-un stâlp din ăsta?! Nu sunt nici primii, nici ultimii. Păcat că sunt tineri", spune un vecin.

Un gând care provoacă groază oricărui părinte. Un tată a vrut a venit la locul accidentului să fotografieze urmele tragediei. Vrea să-i arate fiului la ce poate duce teribilismul la volan.

"De asta am venit sa-i fac poză, să-i trimit lui fii-miu, că e la facultate, să.i trimit şi lui să vadă ce s-a întâmplat. Că dacă nu le dai maşină, zic că eşti rău, când le dai maşina, uitaţi ce se întâmplă...e greu, e greu, e foarte dureros. Nu e vina lor, părerea mea, e vina prinţilor, că părinţii le dau bani de maşini din astea. Că dacă tu eşti un om cu creierul bine, nu le dai o asemenea maşină, că aia a fost maşină de cai putere", spune un bărbat venit la locul accidentului.

Şoferul băut, singurul care a scăpat teafăr din maşină, a fost arestat preventiv pentru ucidere din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului.

În urmă cu două luni, fusese amendat tocmai pentru viteză. Îl aşteaptă acum ani buni de închisoare, conform legii Anastasia, care exclude varianta unei condamnări cu suspendare.

Între timp, poliţiştii îl caută pe celălalt şofer implicat în întrecere.

