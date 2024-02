Administratorul unui azil de bătrâni s-a dus cu un mort în sicriu peste primar: "Să-l îngropaţi, că aşa spune legea". De la ce a pornit scandalul 

Vezi și

El este Viorel Paşca, omul care de mai bine de 15 ani îi îngrijeşte pe cei care au rămas singuri pe lume. Bărbatul şi-a deschis un azil de bătrâni, acolo unde, de-a lungul vremii şi-au găsit adăpost peste o mie de persoane din întreaga ţară, fără să plătească nimic în schimb.

Viorel Paşca: Noi avem aproape patru sute de bolnavi din toate judeţele ţării, trimişi de către instituțiile statului ca să avem grijă de ei, pentru că statul nu are soluţii.

Nu doar că i-a îngrijit pe sărmanii bătrâni, dar o dată ce unul dintre ei a trecut în nefiinţă, proprietarul azilului s-a ocupat și de înmormântarea vârstnicilor.

Reporter: Dumneavoastră aţi îngropat peste 900 de oameni până acum.

Viorel Paşca: Aşa este. I-am înmormântat în Dumbrava. Avem cimitir acolo. Avem capelă acolo.

Protest bizar în faţa primăriei

Acum însă, după ce edilul localităţii Tinca s-a gândit să-i mărească impozitul pe clădire, bărbatul s-a hotărât să-l oblige pe primar să respecte legea - adică să se ocupe de înmormântarea oamenilor. Iar imediat ce unul dintre vârstnici a trecut în nefiinţă, proprietarul căminului i-a încredinţat mortul primarului.

Viorel Paşca: Am ajuns la peste 5.000 de lei la unele case, ceea ce nu mi s-a părut deloc normal. Doar că văzând atitudinea, poziţia primăriei din Tinca faţă de noi. am zis că nu e ok şi trebuie să reacţionez în vreun fel.

"Unde îl duceam domnul Viorel? Păi îl ducem la primărie. E al primăriei, nu e al meu". Zis şi făcut. Au urcat sicriul cu persoana decedată în maşina de pompe funebre şi au pornit spre primărie.

Bărbat: Suntem la dumneavoastră la primărie, în faţă. Da! Domnul Paşca a adus un sicriu cu o persoană decedată. A zis să îl îngropaţi dumneavoastră, că aşa spune legea.

Viorel Paşca: Eu nu vreau să-l duc, n-am nicio obligaţie, în schimb dumneavoastră aveţi, conform legii.

Primar: Fă o solicitare dacă vrei.

Viorel Paşca: Ce fac cu persoana decedată până fac solicitarea?

Acum, autorităţile urmează să stabilească cine se va ocupa de înmormântarea bătrânului de 92 de ani, care a decedat în azilul bărbatului.

