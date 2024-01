"Toţi oamenii spun că a furat un mort". Un bărbat dintr-o comună din Iași a băgat spaima printre localnici, după ce au găsit un sicriu gol într-un șanț

Sătenii din Mogoşeşti au început deja să fie personaje din povești de groază, fiecare după cum l-a ajutat imaginația. „Toţi oamenii spun că a furat un mort şi l-a aruncat printr-un şanţ. Nu se ştie unde e. Doar sicriul a fost găsit. Este acelaşi nebun cu dungă roşie pe buletin care a mai luat cruci şi a mai distrus morminte, toţi zic că nu au ce să îi facă, dar nu e normal. Stăm cu frică. Îşi bate joc de morţi. Dacă e nebun îl lăsăm să facă ce vrea ? Mai umblă şi cu cuţitul la 4 dimineaţa şi îi sperie pe navetişti. Nimeni nu face nimic”, a declarat o localnică pentru Ziarul de Iași.

Panică după apariția sicriului

Primarul comunei spune însă că sicriul era gol, după o deshumare și aruncat la gunoi de unde ar fi fost luat de un bărbat de 48 de ani cu ceva tulburări comportamentale.

„A avut loc un incendiu acum aproximativ două săptămâni la cimitir. Au fost pompierii, au fost băieţii din echipa de la situaţii de urgenţă, au venit echipaje de poliţie, am fost şi eu acolo. Focul nu a fost atât de extins, l-au anihilat imediat pompierii, au fost 2-3 maşini, şi în momentul în care aceştia au terminat de stins focul, cu toţii ne-am retras spre sat, coborând prin faţa cimitirului de pe Galata. Pe partea dreaptă a cimitirului, am văzut acest sicriu. Ştiind că trebuia să aibă loc o înmormântare chiar în ziua aia în cimitir, am zis să ne întoarcem înapoi acolo, să vedem de unde e sicriul. Am sunat şi la părinte. Eu din prima ştiam că e opera acestui cetăţean, pe nume V., el creează astfel de probleme”, a declarat Rodica Popa, edilul comunei.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰