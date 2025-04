Harta județelor afectate de codul galben de vreme severă meteoromania.ro

Codul galben va fi valabil în Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Suceava, Bistrița-Năsăud, Neamț, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Gorj, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara , Botoșani, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Giurgiu, Teleorman și Olt.

ANM a prelungit informarea de vreme extremă până joi seară

De asemenea, meteorologii au emis o informare, valabilă până joi seară, ora 18.00. În acest interval, vremea va fi deosebit de rece, atât ziua cât și noaptea.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 2 și 10 grade, iar în cursul nopților și al dimineților se vor înregistra temperaturi preponderent negative, cuprinse între -7 și 2 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei până în jurul valorii de -10 grade.

Local se va produce brumă și îngheț la sol. Vor fi intervale cu precipitații, ninsori la munte și în jumătatea de nord a țării și mixte în sud. Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45...50 km/h în cea mai mare parte a țării.

Vreme deosebit de rece în Capitală până joi

Meteorologii au emis o prognoză specială pentru zona Capitalei, valabilă joi seara, potrivit căreia vremea va fi deosebit de rece, cu valori minime de -1 grad în zona preorășenească.

De duminică până luni dimineață, la ora 9.00, valorile termice vor scădea semnificativ, astfel că vremea va deveni deosebit de rece pentru prima decadă a lunii aprilie; temperatura maximă va fi de 4...6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 1 grad. Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla în general moderat.

Vremea se va menține, de luni până marți, deosebit de rece pentru această perioadă din an. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiază și seara vor fi averse de ninsoare și lapoviță și este posibil să se depună strat de zăpadă (2...4 cm). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Marți, valorile termice se vor situa în continuare sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare și trecător vor fi posibile precipitații slabe predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă de -1...1 grad, posibil ușor mai coborâtă în zona preorășenească. Valorile termice se vor menține și miercuri sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații slabe, mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de -1...1 grad, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Joi, valorile termice se vor menține sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații slabe, mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de -1...1 grad, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

