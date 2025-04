Alarma a fost dată de vecinii bărbatului. Speriaţi de flăcările uriaşe care ameninţau să se exindă şi la casele lor, oamenii au sărit disperaţi să stingă focul. "Am ieşit afară şi am auzit pocnind. Zic: Copiii ăstia au venit din nou cu pocnitori. Am luat cheile şi am ieşit la poartă. Când am văzut, am început să tremur, nu găseam telefonul", spune o femeie. "Flăcări mari şi fum. Eu am ieşit de acolo pentru că nu mai pot să mai trăiesc în curte", mărturiseşte o altă localnică.

Casă înghiţită de flăcări, în Mehedinţi

Disperat să mai salveze ceva, bărbatul, ajutat de vecini, şi-a scos animalele din grajd înainte ca totul să devină scrum. "Alea le-am scos, animalele, da. Porcul l-am salvat, vacile le-am salvat"

"Mă, de unde a venit focul? Spune: Am făcut eu focul şi nu l-am supravegheat", povesteşte o vecină. "M-am dus puţin până în casă şi l-a luat vântul. Două minute, l-a luat vântul şi a dat cu el direct în grajd", explică proprietarul casei.

Salvatorii s-au luptat minute în şir cu vâlvătaia

"La sosirea noastră echipajului DSVS a acţionat pentru limitarea efecteleor incendiului lângă casa de locuit cu ATV-ul", a declarat Sorin Marinaş, comandant Stația de Pompieri Vânju Mare.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt însemnate.

