Vezi și

Alarma s-a dat în jurul prânzului, imediat după ce Unitatea de Primiri Urgenţe s-a umplut de fum. Cu imaginea tragediilor din alte spitale în minte, cadrele medicale au evacuat imediat pacienții. Minute în şir, bolnavii nu au înţeles prea bine ce se întâmplă.

Zeci de pacienţi şi cadre medicale, evacuaţi

Pacient: Ieşiţi afară, atât. Ieşiţi afară. S-a întâmplat ceva cu o țeavă de oxigen. A făcut buf. Afară! Afară!

Pacient: Mă gândeam ce s-a întâmplat în spitale din toată ţara, că se întâmplă minuni, şi era să se întâmple şi la Buzău.

Speriaţi, până la sosirea pompierilor, pacienții au început şi ei o mobilizare de forţe. Cei care se ţineau pe picioarele lor au început să ia la rând toate saloanele, pentru a-i scoate afară pe cei imobilizaţi.

Medic: A ieşit pe geam cineva a dat telefon la pompieri alarma şi am ieşit afară. Am luat pacientul în pielea goală şi am ieşit cu el în curte.

Nu a durat mult, iar în doar câteva minute, locul a fost împânzit de zeci de medici, paramedici, pompieri şi poliţişti.

Alice Ioniţă: purtător de cuvânt ISU Buzău: La sosirea echipajelor de pompieri s-a constat că pe secţia UPU existau degajări de fum, din cauza unei defecţiuni la o instalaţie de oxigen.

În total, din secţia de Primiri Urgenţe, au fost evacuați 18 pacienţi şi patru cadre medicale, însă, pentru că ambulanţele veneau la foc continuu cu alţi pacienţi, medicii au început să-i trieze în curtea spitalului.

Nicoleta Popescu, UPU Buzău: Pacienţii au fost mai întâi scoşi în curtea spitalului şi către containere. o parte din ei au fost redirecţionaţi către secţiile de chirurgie.

Până la remedierea defecţiunii, secţia de Primiri Urgenţe a fost închisă parţial.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰