Airbnb anunță schimbări majore. Ce nu le mai pot cere gazdele turiştilor

Airbnb schimbă regulile pentru gazdele care își închiriază locuințele prin intermediul platformei. Proprietarii nu le vor mai putea cere turiștilor să îndeplinească sarcini precum spălarea vaselor sau scoaterea lenjeriei de pe paturi. Noile reguli vor intra în vigoare pe 20 noiembrie și urmăresc să limiteze cerințele considerate nerezonabile, mai ales în condițiile în care oaspeții plătesc deja taxe de curățenie, relatează BBC.

Potrivit noilor reguli, gazdele vor putea stabili șapte reguli standard ale casei, la care pot adăuga și alte cerințe, atât timp cât acestea sunt considerate rezonabile.

"Regulile casei îi ajută pe oaspeți să înțeleagă ce așteptări au gazdele, dar am aflat de la comunitatea noastră că acestea pot fi confuze, împovărătoare și dificil de gestionat. Prin urmare, le-am regândit pentru a fi mai ușor de găsit și mai clare, alături de o nouă politică prin care ne asigurăm că cerințele sunt rezonabile, fără surprize", a transmis Airbnb pentru BBC.

Ce nu le vor mai putea cere gazdele Airbnb turiștilor

Conform noilor prevederi, proprietarii nu le vor mai putea solicita, în general, turiștilor să îndeplinească sarcini care necesită un efort considerabil sau care ar trebui realizate de personalul de curățenie. Printre acestea se numără scoaterea lenjeriei de pe paturi, transportarea gunoiului în afara proprietății, spălarea vaselor și punerea lor la loc.

Articolul continuă după reclamă

Compania precizează însă că pot exista și excepții. De exemplu, în regiunile afectate de secetă, unde există restricții privind consumul de apă, gazdele le pot cere oaspeților să petreacă mai puțin timp la duș. Regulile fiecărei proprietăți vor fi afișate mai vizibil pe platformă și vor apărea inclusiv în notificările de reamintire a rezervărilor.

În plus, gazdele nu vor avea dreptul să impună amenzi, dar vor putea în continuare să stabilească reguli și cerințe pentru turiști. Contractele suplimentare vor fi permise doar în anumite situații, inclusiv atunci când sunt impuse prin lege sau de regulile asociațiilor de proprietari.

Dacă o cerință nu respectă politicile Airbnb, aceasta va fi semnalată, iar proprietarul va avea posibilitatea să conteste decizia.

Turiștii s-au plâns de regulile exagerate ale proprietarilor

Schimbările vin după ani în care turiștii s-au plâns că sunt obligați să facă diverse treburi gospodărești înainte de a părăsi locuințele închiriate, deși plătesc și taxe de curățenie.

Recent, videoclipurile publicate pe TikTok de doi proprietari Airbnb, Cassie și Jon, au devenit virale. Cei doi, care închiriază o locuință în statul american Georgia, se filmează în timp ce inspectează cu mare atenție proprietatea după plecarea turiștilor.

Într-unul dintre videoclipuri, aceștia îi acuză pe oaspeți că nu au respectat regulile casei pentru simplul fapt că au lăsat telecomanda televizorului în alt loc decât cel stabilit.

Cei doi au fost criticați pentru regulile stricte și standardele ridicate pe care le impun, însă au susținut că videoclipurile lor au fost interpretate greșit.

Imaginile au inspirat și alți creatori de conținut, care au început să publice parodii despre proprietarii Airbnb cu cerințe exagerate.