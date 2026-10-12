Străinii care vizitează România preferă tot mai mult apartamentele închiriate prin Airbnb și Booking, în timp ce turiștii români aleg, în principal, hotelurile.

Datele Eurostat arată că, în primele şase luni ale acestui an, aceste locuinţe au înregistrat peste 4,5 milioane de înnoptări, iar mai mult de jumătate au fost rezervate de vizitatori din afara ţării.

În România sunt aproximativ 74.000 de apartamente şi camere închiriate în regim turistic, însă doar circa 19.000 figurează în evidenţele oficiale. Piaţa generează venituri de aproape un miliard de euro anual, dar o parte importantă a activităţii ar putea rămâne în afara evidenţelor fiscale.