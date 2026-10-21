Alertă în Buzău, după ce un localnic a găsit bucăți de dronă pe câmp

Autoritățile din Buzău sunt în alertă după ce un localnic a descoperit bucăți de dronă pe un câmp din comuna Robeasca.

Deocamdată nu este clar dacă fragmentele provin de la o dronă prăbușită recent sau de la un aparat căzut în zonă în timpul verii. Autoritățile urmează să verifice circumstanțele în care au ajuns bucățile pe câmp.

La locul indicat au ajuns echipaje ale ISU, IPJ și Jandarmeriei, precum și reprezentanți ai Armatei și fac verificări în zonă.

Reamintim că, pe 24 iulie, o dronă rusească de tip Shahed a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă de un pilot român aflat la manșa unui avion F-16, în zona Padina, din județul Buzău. Înainte de intervenția militarului român, două avioane de luptă italiene au încercat să intercepteze aparatul, însă fără succes. În urma incidentului, au fost găsite fragmente din dronă și din racheta folosită pentru interceptare.

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Radarele MApN au detectat o dronă în apropierea graniței

În această dimineață, populația din zona de nord-est a judeţului Tulcea a fost alertată prin mesaj RO-Alert cu privire la posibila pătrundere de drone în spaţiul aerian naţional.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spaţiul aerian al Ucrainei. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.