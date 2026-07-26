În Buzău, cercetările din teren s-au încheiat, iar ancheta oficială privind drona militară doborâtă deasupra localităţii Padina a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. Urmele misiunii de vineri încă sunt vizibile în două judeţe. Echipa Observator a refăcut filmul evenimentelor alături de doi martori-cheie. Doi ciobani care au urmărit atât zborul piloţilor români, cât şi pe cel al italienilor care au ratat ţinta. Tot ei i-au condus pe anchetatori către rămăşiţele de pe câmp.

"Am auzit când a bubuit atunci! A răsunat toată comuna" spune ciobanul.

E martorul-cheie al evenimentelor derulate vineri. Puţin înainte de ora prânzului, pilotul român aflat la manşa unui avion F-16 a ţintit drona militară care a pătruns în spaţiul aerian al ţării noastre. S-a întâmplat în zona Padina, din judeţul Buzău. Aparatul de zbor a fost doborât de la înălţime, apoi a urmat o desfăşurare de forţe fără precedent. Un cioban care se afla cu oile pe câmp a descoperit primele rămăşiţe.

"Mergeam după oi, câinii au început să latre foarte tare. S-au dus direct la ea. [...] [Reporter: Deci câinii au găsit-o.] Da. Praf de-ăla negru pe lângă ea. Am luat-o de acolo la subraţ şi am dus-o la el" povesteşte ciobanul.

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Două avioane ale Forțelor Aeriene Italiene porniseră pe urmele dronei

Pe urmele dronei porniseră iniţial două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene, care au decolat de la baza Mihail Kogălniceanu din Constanţa.

"Înainte ca drona să fie distrusă de români, doi piloţi italieni au tras după ea. Dar au ratat ţinta, iar racheta s-a înfipt în pământ, formând un crater uriaş. Aici este locul impactului, care a fost însă acoperit cu pământ de autorităţi" explică reporterul Observator Cristi Popovici.

Locul impactului se află la 25 de kilometri distanţă de cel unde drona a fost lovită.

"Mi-a şi fost frică să mă apropii de el acolo. Era o gaură mare acolo, dar mi-a fost frică. Mi-a fost teamă de o explozie. Am anunţat poliţia, am sunat la ei. Am văzut garda acolo, maşini, nu au lăsat să ne apropiem. Când am ajuns cu oile era înfipt în pământ, era o dungă de pământ cum s-a înfipt el de la înălţimea aia de acolo. S-a tras cu astea şi pe urmă la 20 de minute am primit RO-ALERT" a spus ciobanul.

Urmările exploziei încă sunt vizibile.

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Martorii au auzit impactul cu solul

"A venit elicopterul ăla, pe undeva, cred, nu ştiu, 10 minute după ce s-a întâmplat sus, s-a auzit bubuitura aia. Al italienilor s-a învârtit după dronă, ce era aia, şi apoi a mai venit unul, cel care a venit era în recunoaştere, mergea foarte încet... în aer nu s-a văzut, ce am auzit noi a fost impactul cu solul" spune un martor.

Cercetările în teren s-au încheiat, dar ancheta continuă.

"Trebuie să analizăm din punct de vedere procedural, din punct de vedere operaţional, care a fost intenţia acestei ameninţări" spune generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Armatei.

"În Polonia, după ce o dronă a fost lovită de către polonezi, nu au mai existat încercări. În România, această încercare se întâmplă chiar a doua zi. Suveranitatea unei ţări nu se discută, se afirmă, şi cum poţi să o afirmi decât apărând-o. Este foarte bine să fim fermi, este foarte bine să ne apărăm" a declarat dr. Mircea Mîndrescu, general de brigadă.

Ucraina susține că Rusia provoacă arhitectura de securitate a Europei

Ministrul ucrainean de Externe a comentat incidentul de la Buzău pe platforma X, scriind că Rusia pune la încercare hotărârea Europei şi provoacă arhitectura de securitate care a menţinut continentul nostru în siguranţă timp de decenii.

Efectele războiului se văd în această perioadă mai ales pe apă. O navă care transporta cereale a ajuns în portul Constanţa grav avariată. În imagini se vede cum o parte din ambarcaţiune a fost pur şi simplu străpunsă de ceea ce se crede că ar fi o dronă.