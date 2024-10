Crima odioasă s-a petrecut în jurul orei 20. Victima tocmai îşi vizitase fiica şi se întorcea înapoi spre casă fără să îşi închipuie ce pericol avea să îi iasă în cale. La mai puţin de 300 de metri de locuinţa sa, agresorul a ieşit din scara unui bloc unde petrecuse cu câţiva prieteni şi s-a năpustit cu un cuţit asupra bărbatului pe care l-a înjunghiat spontan în zona inimii.

Ultimele strigăte de ajutor ale victimei au fost auzite chiar de prietenii criminalului, care au ieşit din casă încercând să evite o tragedie.

Prieten atacator: Am auzit un domn că strigă 'Ajutor, ajutor, lasă-mă în pace'. Atunci am intervenit eu. I-am zis: Ştefan, lasă-l pe domnul în pace, el s-a întors, a fugit şi după aia domnul şi-a desfăcut geaca şi am văzut că avea sânge. Cuţitul l-a luat de la mine din casă.

În timp ce suspectul s-a făcut nevăzut, victima a făcut câţiva paşi şi le-a cerut martorilor să sune la 112, apoi a căzut secerată la pământ.

La faţa locului au ajuns medicii, însă a fost prea târziu pentru bărbat.

Suspectul a fost reţinut

Din spusele prietenilor săi, în ultima perioadă, suspectul nu se mai prezenta la locul de muncă şi ar fi vrut să plece mâine în Germania ca să facă bani. Planurile i-au fost date peste cap de oamenii legii, care au împânzit întreaga zonă pentru a-l căuta.

Aurica Mate, IPJ Mureş: La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Servicului de Investigaţii Criminale, împreună cu un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Tânărul bănuit de comiterea faptei a fost reținut și va fi prezentat instanței pentru arestare preventivă. Poliţiştii continuă cercetările.

