Şoferul autotrenului se oprise din drum preţ de câteva clipe, în locul special amenajat, moment în care a auzit o bubuitură puternică şi a fost zguduit de un impact ce avea să ducă la o tragedie. A coborât din cabină şi a văzut maşina bărbatului, zdrobită sub partea din spate a vehiculului.

Şofer TIR: Numai ce am oprit maşina, poziţiile aprinse, am vrut să mă dau jos din cabină. N-am apucat să deschid uşa la cabină că am auzit poc. Am venit aici, am strigat la el, n-a mişcat deloc, era cu capul într-o parte.

Bărbatul a murit pe loc

La fața locului, au intervenit mai multe echipaje de salvare care l-au scos pe şofer din maşina distrusă, însă era prea târziu - bărbatul a murit pe loc. Medicii au avut grijă, în schimb, de şoferul autotrenului care se afla în stare de şoc.

Daniel Moţi, Detașamentul de Pompieri Drobeta: Am constatat o persoană care era prinsă între fiarele contorsionate ale autoturismului. Impactul a fost foarte violent, a fost o extragere de urgenţă, am lucrat în timp util, dar n-am putut face nimic pentru persoana decedată.

Cornelia Bernardi, medic SAJ: Şoferul TIR-ului, s-au acordat îngrijirile necesare pentru scăderea tensiunii arteriale.

Polițiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în care iau în calcul mai multe variante, cum ar fi ca șoferului să i se fi făcut rău sau să fi adormit la volan.

