"Am fost ameninţată că vine cu toporul. În fiecare zi suntem înjuraţi, ameninţaţi". Un medic pediatru de la Suceava refuză să mai lucreze la Urgenţe

Dr. Elena Moldovan, medic pediatru la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Suceava a vorbit despre decizia sa de a nu mai lucra în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Suceava şi de a alege să lucreze în schimb pe Secţia de pediatrie a unităţii sanitare din cauza agresivităţii unora dintre cei care îi însoţesc pe pacienţi şi a supraaglomerării UPU.

Medicul spune că spitalul va rămâne probabil de la începutul lunii februarie fără gardă pe pediatrie pentru că nu vor mai fi suficienţi medici care să asigure linia de gardă. Deşi există o lege care apără personalul medical în astfel de situaţii, procedurile de punere a acesteia în aplicare sunt greoaie, spune medicul. Dr. Marian Stamate, medic primar ORL la Spitalul Colţea, a declarat că legislaţia trebuie schimbată astfel încât, atunci când există agresiune împotriva unui medic, să fie asociată cu infracţiunea de ultraj, aşa cum se întâmplă în cazul altor categorii profesionale. ”Din păcate, poliţia este mult mai înţelegătoare cu infractorii, în multe cazuri, decât cu personalul medical agresat”, afirmă el. Preşedintele Colegiului Medicilor din România a explicat pentru News.ro că medicul nu este responsabil de minusurile sistemului de sănătate, incluzând aici şi infrastructura deficitară şi orele de aşteptare. Dr. Poiană vorbeşte despre respect reciproc medic – pacient şi despre faptul că medicii trebuie să-şi desfăşoare activitatea fără teama de agresiune, oferind respect la rândul lor şi respectându-şi fişa postului.

Medici ameninţaţi

„Au fost situaţii în care aparţinătorii, din cauza timpului de aşteptare, au intrat foarte violenţi verbal şi limbajul corpului extrem de violent sau chiar ameninţări, ameninţări inclusiv de tipul „Nu mi-este frică să mă întorc la puşcărie”, aşa mi s-a spus de către un părinte, „Dacă păţeşte ceva copilul meu îl caut şi-l omor pe al tău”.

Am fost ameninţată de cineva că vine cu toporul, nu a venit cu toporul, era un copil cu o plagă, s-a mediatizat atunci destul de mult, era o plagă minoră, între timp eu aveam un copil zdrobit de un copac, şi nu mai avea răbdare şi a venit peste noi cu ameninţări, au fost situaţii în care a trebuit să mă întorc cu spatele pentru că a venit cu pumnul asupra noastră şi a trebuit să mă întorc ca să nu-mi dea în faţă, au fost situaţii în care ni s-au smuls din mână materialele sanitare, branule, perfuzii, perfuzoare, pentru că voiam să recoltăm copilului sau plângea copilul în timpul perfuziei. Mai mulţi aparţinători au spus că vin cu toporul”, a relatat medicul.

Medici care au decis să demisioneze, să nu mai lucreze în urgenţă din cauza numărului mare de pacienţi care nu sunt întotdeauna o urgenţă, dar şi din cauza agresivităţii unora dintre aparţinători, spune dr. Moldovan. Este posibil ca în curând să nu mai poată fi asigurată linia de gardă pe pediatrie la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Suceava.

„Per total, la noi au plecat 7 medici prin demisie în ultimii 5 ani, din urgenţă. Principala cauză este prezentarea abuzivă în urgenţă, foarte mulţi copii şi agresivitatea aparţinătorilor. Rămânem fără linie de gardă în curând din cauza faptului că pacienţii sunt foarte, foarte agresivi. Eu plec cu 1 februarie, eu am să merg pe secţie, dar colegii mei au plecat în privat. Eu urmează mă mut de pe secţia UPU-SMURD în compartimentul de pediatrie, urmează să plec în Secţia de pediatrie. Cel mai probabil rămânem fără gardă pe pediatrie din 3 februarie, pentru că rămân doar trei medici şi linie de gardă se face cu minimum 5 medici.

Nu există gardă în care să nu fie cel puţin o dată agresat medicul, verbal măcar. Nu există nicio gardă în care să nu fim ameninţaţi, s-a pus pază, s-a pus un buton astfel încât să nu se poată intra în sala de consultaţie - uşa să funcţioneze doar din interior, iar pentru acces din afară doar la cerere - trag de uşă până ce nu mai merge sistemul acela, trag de uşă până ce se dechide şi se blochează sistemul.

Cel mai grav caz a fost când a venit cu pumnul asupra mea şi m-am întors, era la 30 de centimetri de mine, cu pumnul îndreptat spre mine. În fiecare zi suntem înjuraţi, în fiecare zi suntem ameninţaţi, un motiv foarte mare pentru care plecăm”, a precizat Dr. Moldovan.

O lege greoaie

Există o lege care apără personalul medical de agresiunile verbale sau fizice ale aparţinătorilor, dar este greoaie, spune Dr. Moldovan. Procedurile ar trebui simplificate, a adăugat. Mulţi medici şi asistente şi-au retras plângerile tocmai din acest motiv.

„Ar trebui să fie legislaţia în vigoare aplicată, pentru că este o lege din 2006 (n.r. - Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii) care apără personalul medical în funcţiune, dar ea este foarte greoi aplicată, noi când sunăm la poliţie, poliţia ne întreabă şi ce trebuie să fac. Vin şi, ca să se întâmple ceva, ar trebui foarte mult din timpul medicului să fie afectat, ar trebui procedura mult simplificată. Vine poliţia, ar trebui să ia declaraţiile, să înceapă o anchetă şi să nu mai tot cheme medicul, să nu trebuiască medicul să-l dea în judecată pentru agresiune, ca persoană fizică. Ar trebui să ia incidentul pur şi simplu şi să ancheteze incidentul, nu să poarte medicul pe drumuri.

Am mai avut situaţii în care am depus plângeri, le-am retras pentru că este foarte greoi, după aia trebuie să mă duc eu de nenumărate ori la poliţie ca să se întâmple ceva ulterior, am retras plângerile, e descurajant.

Nu s-au soluţionat cazurile pentru că toată lumea, şi asistenţii, pentru că şi ei sunt în aceeaşi situaţie, şi-a retras plângerile din cauza procedeului extrem de greoi. Ar trebui măcar amenzi să le dea, ar trebui descurajat legal”, a precizat medicul.

Mulţi dintre aparţinători nu înţeleg că medicii trebuie să se ocupe cu prioritate de cazurile foare grave şi că acest lucru poate însemna timp mai lung de aşteptare pentru cazurile mai uşoare. Este un sistem care permite abuzul în urgenţă, spune medicul, aducând în atenţie şi birocraţia excesivă.

„Am ajuns în situaţia asta pentru că nu se iau măsuri concrete de protejare a medicilor şi apărare a cadrelor medicale în funcţiune. Dacă s-ar fi întâmplat asta în orice altă instituţie a statului, în timpul unui exerciţiu al pompierilor, unul dintre aparţinători căruia vii să-i salvezi casa să intervină, s-ar fi lăsat cu amenzi sau cu încarcerare. Dacă s-ar fi întâmplat în timp ce un poliţist era în acţiune, la fel. Noi suntem nişte oameni care vrem să salvăm nişte vieţi. Sunt aparţinători care nu înţeleg că eu aveam de exemplu un copil în comă şi intrau peste noi că alt copil are febră.

E un sistem care permite abuzul în urgenţă, nu ai voie să nu faci foaie la orice pacient dacă unul spune că a venit pentru interpretat analize trebuie să-i faci foaie, pentru că există bifa de consult pe foaia de urgenţă. Orice pacient se prezintă la UPU trebuie consultat chiar dacă are o problemă de acum 25 de ani, chiar dacă are o problemă de patru săptămâni, trebuie consultat cu atenţie, mănâncă foarte mult timp din timpul medicilor şi al asistenţilor astfel încât se creează timpi de aşteptare foarte mari, care creează revoltă.

Foarte puţini sunt cei nemulţumiţi de serviciul medical, de actul medical în sine, sunt foarte nemulţumiţi şi agresivitatea se stârneşte exclusiv din timpul de aşteptare”, a declarat medicul.

Medici puţini la un volum imens de muncă. Medicii refuză să vină să lucreze în urgenţă, existând posturi scoase la concurs, dar şi salarii bune

„Vin foarte mulţi, noi la spitalul judeţean suntem câte un singur medic de gardă, sunt peste 670.000 de oameni cu un scor de natalitate pozitiv, Suceava şi Bucureştiul sunt singurele cu scor de natalitate pozitiv, noi avem foarte mulţi copii şi la un singur medic.

Nu vin. Am sunat pe absolut toţi colegii, nu vrea nimeni să lucreze în urgenţă, salariul este motivant, nu vrea nimeni, de aici se pleacă. Nu că nu s-au scos posturi la concurs, este foarte important de subliniat, nu vin, preferă să lucreze la jumătate din bani doar să nu vină acolo”, a explicat Dr. Elena Moldovan, medic pedatru la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Suceava.

Ar trebui schimbată menntalitatea

Dr. Marian Stamate, medic primar ORL la Spitalul Colţea din Capitală este de părere că ar trebui schimbată mentalitatea, însă numai prin schimbarea legislaţiei. Cea actuală este vagă şi neaplicată, spune medicul. Legislaţia trebuie schimbată încât atunci când există agresiune împotriva personalului medical, aceasta să fie asociată cu infracţiunea de ultraj, este de părere Dr. Stamate.

„Ar trebui schimbată mentalitatea însă mentalitatea populaţie nu poate fi schimbată rapid decât prin schimbarea legislaţiei. Iar schimbarea legislaţiei se face de către Executiv şi de către Legislativ, care amândouă sunt alese şi puse în funcţie conform votului democratic, de populaţie. Deocamdată nu se vrea acest lucru. Chiar şi dacă legislaţia ar fi schimbată teoretic, ea va trebui şi impusă în teritoriu de către organele statului, ceea ce iarăşi nu se întâmplă, nici măcar legislaţia firavă existentă în prezent nu se întâmplă sub nicio formă. Există o formă de legislaţie, dar este vagă şi neaplicată.

Legislaţia trebuie schimbată încât, atunci când agresezi un medic, să fie asociată cu infracţiunea de ultraj. Aşa cum se aplică, nu ştiu, consilierilor judeţeni, locali, demnitarilor, magistraţilor. Una peste alta ar trebui cu totul aduşi medicii în categoria legală a magistraţilor, demnitarilor şi politicienilor şi atunci lucrurile s-ar schimba pentru că şi organele statului, de impunere a disciplinei şi a legii, ar fi forţate să acţioneze cu totul şi cu totul altfel. În momentul de faţă, medicii sunt în cu totul altă categorie, undeva departe, departe. Să nu uităm de faptul că avem o discrmininare şi în Legea 295, unde magistraţii, demitarii şi toţi politicienii sunt trecuţi într-o categorie specială de protecţie şi autoprotecţie, îşi pot asigura protecţia personală şi a familiei, medicii nu sunt trecuţi în acea categorie”, a spus medicul.

Poliţiştii, mai îngăduitori cu cei care nu ţin cont de lege decât cu personalul medical, afirmă Dr. Stamate, invocând una dintre situaţiile care a avut loc la Spitalul Colţea din Capitală.

„Din păcate, poliţia este mult mai înţelegătoare cu infractorii, în multe cazuri, decât cu personalul medical agresat. La noi a fost chemată poliţia de destule ori de-a lungul timpului şi au fost foarte paşnici, au venit mai degrabă ca nişte negociatori de pace decât ca un organ de poliţie, însă în momentul în care pacienţii dau telefon la aceeaşi secţie de poliţie pentru că li se pare lor, de exemplu am avut caz în care au venit să ne ridice un rezident pentru că pacienţii de la uşă au dat telefon la poliţie că le-a cerut bani. Despre ce bani era vorba? Era scrisă pe uşă, semnată de conducerea spitalului, în care trebuia să taxăm extragerea de dopuri de cerumen în timpul gărzii. Dar nici pacientul, nici poliţia nu au citit lista, documentul legal de pe uşă şi au venit să ne ridice un rezident. Dar dacă îi chemi că te bat pacienţii, sunt foarte calmi şi liniştiţi, vin şi târziu. Nu l-au ridicat pe rezident că i-am scos afară şi i-am pus să citească afişul conducerii. Reacţia poliţiei a fost: dacă tot am venit, nu vă uitaţi şi în urechile noastre, că şi noi cred că avem dop.

Foarte des avem cazuri de agresiune, gândiţi-vă că din ce în ce mai mult avem rezidenţi în gardă pentru că doctorii bătrâni au ieşit din gărzi pentru că nu sunt plătite şi nu mai suportăm nici agresivitatea pacienţilor, culmea e că sunt acoperite de rezidente, femei tinere care nu se pot apăra nici fizic, nici psihic împotriva agresiunilor, cu toate că teoretic avem firmă de pază, dar şi ăştia se dau după colţ când începe ceva serios. Şi sunt spitale care nu au firmă de pază sau au firme de pază angajate de tot felul de primării, care aveau sau au angajaţi femei de câteva zeci de kilograme, vârstă 65 de ani, vreunul care avea 200 de kilograme, 65 de ani, dar stătea pe un scaun şi respira acolo, în niciun caz nu putea să facă ceva contra unui agresor, şi aşa mai departe”, a declarat pentru News.ro Dr. Marian Stamate, medic primar ORL la Spitalul Colţea din Capitală.

Agresiunea verbală şi fizică asupra personalului medical este complet inacceptabilă şi trebuie să fie combătută ferm, spune Prof. Univ Dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România, precizând că respectul trebuie să fie unul reciproc medic – pacient. Pacienţii aflaţi în suferinţă trebuie să primească tratament şi îngrijire adecvată, mai spune medicul.

„Este fundamental ca legat de relaţia medic - pacient să se promoveze şi să funcţioneze un climat de respect şi colaborare, bazat pe încredere, comunicare şi respect reciproc. Medicul trebuie să fie un partener de încredere pentru pacient, iar violenţa de orice fel nu trebuie să se întâmple. În orice societate civilizată, respectul şi empatia sunt fundamentale pentru buna funcţionare a relaţiilor interumane, iar în domeniul medical, cu atât mai mult.

Sănătatea este cea mai importantă componentă din viaţa unui om, iar cei care s-au pregătit pentru a o proteja - medicii şi personalul medical - merită respectul semenilor lor, cum, bineînţeles, şi pacientul, şi omul aflat în suferinţă merită respectul medicilor, tratamentul profesionist şi îngrijirea adecvată.

Împreună, medici, pacienţi - toţi cetăţeni, ca parte din societate - putem crea în sănătate, un cadru sigur, bazat pe respect, în care fiecare profesionist din domeniul sănătăţii să poată să-şi desfăşoare activitatea profesionist, dar fără teama de agresiune, bineînţeles oferind respect la rândul său şi respectându-şi fişa postului”, a explicat preşedintele CMR.

Medicul nu este responsabil de tot ceea ce nu funcţionează în sistem, explică Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, incluzând aici şi orele de aşteptare pentru pacienţi şi aparţinătorii acestora. Legislaţia existentă în acest moment trebuie respectată, mai spune preşedintele CMR

„Pe de altă parte, pacienţii trebuie să înţeleagă că medicul nu este responsabil de minusurile sistemului de sănătate, de la infrastructură deficitară, la lipsa de aparatură, personal insuficient, ore de aşteptare, etc. Medicul trebuie să semnaleze ce nu funcţionează şi ce aduce minus pacienţilor, dar trebuie înţeles că medicul nu este responsabil de tot ce nu funcţionează în sistem. Violenţa reprezintă însă un comportament inadecvat şi trebuie luate măsuri în conformitate cu legislaţia existentă.

Medicul trebuie să vadă în pacient un om căruia trebuie să îi ofere toate cunoştinţele sale şi empatia necesară în exercitarea profesiei medicale, iar pacientul trebuie să vadă în medic un profesionist căruia să îi acorde încredere”, a precizat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, preşedinele Colegiului Medicilor din România.

Ce prevede legea

Ce prevede Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, artiolul 652:

ART. 652 (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra unui medic, asistent medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau oricărui alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (3) Vătămarea corporală săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani. (4) Vătămarea corporală gravă săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani.

