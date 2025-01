Într-o postare detaliată pe Facebook, Iancu Guda a împărtășit povestea unei realizări financiare personale - achiziționarea unui Range Rover Sport printr-o strategie bine gândită de economisire și investiții.

Acesta a subliniat importanța prioritizării obiectivelor financiare pe termen lung, precum pensia privată, educația copiilor și confortul familiei, înainte de a face achiziții costisitoare. Printr-un plan structurat, Guda a demonstrat cum randamentele obținute din investiții pot acoperi astfel de cheltuieli fără a compromite securitatea financiară, transformând un vis costisitor într-o realitate sustenabilă.

"Cadoul oferit de banii câștigați de banii mei: Range Rover Sport (400 CP, 2997 CC) La 30 de ani aveam suficient capital să-mi cumpăr o asemenea mașină cu banii jos … dar NU aveam bani pentru așa ceva!

Articolul continuă după reclamă

RĂBDARE Prima dată, am securizat alte priorități (pensie privată, asigurare viață, studii copii, confort familie). Separat, cu o strategie diferită, am investit timp de 9 ani banii cu un câștig total de 130% (strategie mai jos ), iar acum randamentul din investiții va plăti chiria (leasing operațional) la această mașină, și oricare alta, până la sfârșitul vieții #BaniiÎnMișcare cu #IQFINANCIAR

SUNT RELAXAT: pot schimba mașina oricând cu oricare alta, esențial pentru mine este că randamentul anual din investiții = chirie. La final, banii (capitalul principal) rămân pentru generațiile viitoare. Cred că cel mai bine surprind povestea banii mei de la 30 ani, în scrisoarea inclusă în poze Cateva idei importante mai jos & cum am găsit cea mai flexibilă soluție de leasing operațional din piață (pot schimba mașina oricând, costuri mici)

CUM GÂNDEȘTI CA PERSOANĂ FIZICĂ (cum am gândit strategia de investiții)? În funcție de venituri, economii și mașina dorită, ai nevoie de TIMP = 5-10 ani să ajungi la punctul în care acumulezi un portofoliu de investiții ce îți plătește chiria din randament. Din acel moment, se întâmplă pentru tot restul vieții: randament investiții = chirie, iar la finalul vieții rămâi cu banii. În prima jumătate din TIMP investești în acțiuni domestice și internaționale, iar în a doua jumătate migrezi gradual către obligațiuni cu scadența “bullet” fix în anul în care închiriezi mașina (scadența). Strategia este similară cu TDF (Target Date Funds: acumulezi - multiplici - securizezi capitalul la scadență). La final, ai două opțiuni: (i) păstrezi portofoliul de obligațiuni (dacă cupon = chirie); (ii) dezinvestire graduală și diversificare cu ETF-uri în companii solide plătitoare de dividende predictibile (ex poza dividend aristrocats). Voi reveni cu o serie de materiale video să exemplific exact cum am făcut eu (mă lungesc mult aici dacă insist )

CUM GÂNDEȘTI CA PERSOANĂ JURIDICĂ? Cu atât mai mult, niciodată, DAR NICIODATĂ, nu cumperi mașină pe firmă, mare greșeală! Nu mai trebuie să aștepți precum la persoane fizice (acumulare & investitii). Pur și simplu închiriezi mașina și o plătești din randament investiții în afacere Un ciclu operațional mediu (aprovizionare - stocare - vânzare) durează în România 50 zile x 12% EBITDA / ciclu => faci 84% randament pe capital investit. Cum să blochezi banii într-o mașină care NU produce și pierde 50% din valoare în 5 ani Mare greșeală Plus multe avantaje fiscale: recuperezi TVA și chiria este deductibilă integral, esențial pentru companiile plătitoare de impozit pe profit (de la anul > 80%, doar cele cu venituri sub 100k eur rămân cu impozit pe cifra afaceri). La fel, voi reveni cu mai multe materiale educaționale în viitor

Până atunci, țineți minte REGULA GENERALĂ NU vrei să fii proprietar pe pasive care își pierd rapid din valoare și le folosești timp scurt (așa cum este mașina), blocând o sumă de bani pe care o pierzi în 5 ani (-50% depreciere și -50% oportunitatea pierdută că nu ai investit deoarece ai blocat banii în mașină). Vrei să fii proprietar pe active care produc pentru tine mult timp. Nevoile și micile dorințe le acoperi din venituri active (salariu), iar marile dorințe din randament (economii investite). Răbdare și timpul = prietenul tău. Te grăbesti și timpul = dușmanul tău", a scris Iancu Guda pe Facebook.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că România îşi va recupera piesele de tezaur furate din muzeul olandez? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰