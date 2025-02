Accidentul a avut loc după ce o șoferiță în vârstă de 28 de ani, din comuna Fântâna Mare, care conducea în direcția Suceava pentru a merge cu fiica sa la spital, a încercat să depășească un TIR. În acelaşi timp, o a doua mașină, condusă de o femeie în vârstă de 37 de ani, se angajase deja în depășire, iar impactul a fost inevitabil.

"Era un camion în faţa mea şi eram în spatele lui şi domnul de pe camion a semnalizat că ar fi liber şi pot să îl depăşesc. Şi când am dat să îl depăşesc a venit maşină din spate şi a intrat şi ea în depăşire", a declarat şoferiţa uneia dintre maşinile implicate în accident.

Una dintre maşini s-a răsturnat după impact

Impactul a fost atât de puternic încât cele două autoturisme au ajuns în afara părţii carosabile, iar una dintre ele s-a răsturnat.

"În eveniment au fost implicate trei persoane, respectiv conducătoarele auto şi o fetiţă în vârstă de 8 anişori. Toate cele trei persoane, conştiente şi cooperante, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe Suceava", a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.

Martori la producerea accidentului, ceilalţi participanţi la trafic au oprit pentru a da o mână de ajutor.

"Chiar când am trecut pe lângă maşină am văzut maşina răsturnată. Ne-am uitat, am văzut că cineva se chinuie să iasă din maşină şi am mers la maşină să îi ajutăm. Până am ajuns noi la maşină ei au ieşit din maşină dar am luat fetiţa în maşină la noi ca să îi fie cald", a povestit un şofer.

În urma testării cu aparatul etilotest, ambele șoferițe au avut rezultate negative.

Poliţiştii au deschis acum un dosar penal.

