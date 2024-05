Vezi și

Martor: Cică a trecut cu o viteză...

În urmă cu trei săptămâni, Andrei sărbătoarea alături de prieteni obţinerea permisului de conducere. Deşi era un şofer începător, bucuroşi peste măsură pentru reuşita fiului lor, părinţii acestuia i-au luat cadou un autoturism cu mulţi cai putere. Ieri, în Joia Mare, băiatul s-a oferit să-şi conducă cei trei verişori la o frizerie din Piteşti. Pe drum însă, pentru a-şi etala bijuteria cu mulţi cai putere, şoferul a uitat de regulile de circulaţie. Într-o fracţiune de secundă a pierdut controlul volanului.

Tânără: Era o viteză foarte mare, mai ales că maşina era..după cum o vedeţi.

Tânăr: A trimis un snap fix în momentul în care a făcut accidentul.

Zgomotul asurzitor i-a alertat imediat pe oamenii care locuiau în zonă. În câteva clipe, localnicii au rămas în beznă.

Martor: Am auzit bubuitură, am văzut că s-a întrerupt curentul şi am ieşit afară fuga. Era răsturnată cu roţiile în sus.

Bucăţi din caroserie s-au împrăştiat pe trotuar

Impactul a fost atât de violent, încât o roată a zburat pur şi simplu la metri distanţă, iar bucăţi din caroserie s-au împrăştiat pe trotuar. Din interiorul mormanului de fiare contorsionate, doi tineri implorau să fie salvaţi.

Martor: Unul a ieşit pe geamul de la uşă.

Ionuţ Tunaru, ISU Argeş: Patru victime, două dintre acestea aflate în autoturism, pentru care a fost nevoie să le extragă.

Andrei şi vărul lui au murit în accident

Deşi medicii s-au luptat minute în şir pentru a le salva viaţa celor doi tineri, atât Andrei, cât şi verişorul său de 16 ani, s-au stins la scurt timp. Zdrobiţi de durere, apropiaţii celor doi tineri au postat mai multe mesaje emoţionante pe o reţea de socializare.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Acum, în loc să se bucure de lumina sărbătorilor, cele două famili îşi vor conduce copiii pe ultimul drum.

