Femeia de 39 de ani era în maşină cu copilul la o oră de vârf. Şoferiţa intrase pe breteaua bulevarului Mihai Bravu din Capitală, când apasă acceleraţia şi loveşte nu mai puţin de 13 maşini parcate. Mai întâi le le spulberă pe cele din dreapta şi apoi şi pe cele din stânga drumului. Din fericire, nu erau pietoni în zonă. Alertaţi de zgomot, locatarii din zonă au coborât să vadă ce s a întâmplat. Unii şi-au găsit maşinile zob.

"Am auzit numai o bubuitură şi după aceea am văzut ce s-a întâmplat", spune un locatar. "Aveam 80.000 km. Am ţinut ca ochii din cap de ea", adaugă altul. "A reuşit o performanţă rară, 13 maşini dintre care vreo 5 cu daună totală. Dacă rezolvi 13 maşini in 300 de metri, e o performantă, nici pe autostradă nu reuşeşti. Nu puteţi să vă imaginaţi în ce hal arătau maşinile aseară. Să întorci o maşină şi să îi rupi motorul în două. Avea şi un copil în maşină şi a scăpat pentru că toate airbagurile şi-au făcut treaba", mărturiseşte alt locatar.

Maşinile au fost lovite ca piesele de domino

Articolul continuă după reclamă

Maşinile au fost lovite ca piesele de domino în parcare. Pagubele sunt uriaşe. Multe dintre ele sunt distruse complet, iar şoferii nu le-au mai putut muta din loc. Femeie le-a spus poliţiştilor că a leşinat şi a rămas cu piciorul blocat pe pedala de acceleraţie. A fost chemată o ambulanţă, dar femeia a refuzat transportul la spital. "Extraordinar de bine arăta. Eu am prins-o aseară când a ieşit din salvare şi am întrebat-o ce s-a întâmplat: Am leşinat, îmi cer scuze că v-am lovit maşina!", spune un locatar.

Ca prin minune, atât şoferiţa şi copilul din maşina au scăpat nevătămaţi. "Polițiștii rutieri au procedat la testarea persoanei în cauză, rezultatele indicate fiind zero pentru consumul de alcool, respectiv negativ pentru consumul de substanțe psihoactive", a declarat Andra Arsintescu, de la Brigada Rutieră.

Şoferiţa nu e cercetată şi poate conduce în continuare

Femeia avea asigurare RCA. "Având în vedere că accidentul nu a fost provocat cu intenţie, circumstanţa este acoperită pe poliţia RCA. Persoanele păgubite se pot adresa asiguratorului RCA un caz care scurtează acest proces de despăgubire. Dacă au RCA cu decontare directă sau şi mai simplu CASCO cu regres", explică Marius Constantinescu, senior broker asigurări.

Şoferiţa nu este cercetată şi poate conduce în continuare.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să căutaţi semnificaţia viselor? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰