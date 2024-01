Vezi și

Un asemenea jaf nu s-a mai pomenit la Hârlău, un orăşel cu puţin peste 10 mii de locuitori. Hoţii ar fi acţionat la pont: ştiau unde se află seiful cu bani şi bijuterii din aur, ba chiar şi ce-i poate da de gol în timpul atacului.

"Deşi era ziua în amiaza mare, nimănui nu i s-a părut suspect că intră o dubă pe poartă, în curte oamenilor, pentru că aici veneau des maşini mari pentru a lua marfă pentru aprozar", relatează Clara Mihociu, reporter Observator.

Totul ar fi putut fi surprins pe camerele de supraveghere ale unui local aflat vizavi de casa jefuită, asta dacă acestea nu ar fi fost smulse cu doar câteva zile înainte de atac.

Acţiunea a durat doar câteva minute

Hoţii au forţat geamul de la bucătărie şi au intrat în casă. Au mers glonţ la seiful aflat la etaj, iar după mai multe încercări au reuşit să-l ridice. În tot acest timp, un bărbat îi aştepta în maşină cu motorul pornit. După ce au încărcat seiful în dubă, infractorii s-au făcut nevăzuţi. Alerta a dat-o chiar mezinul familiei care se întorcea de la şcoală.

Delia Mocanu, păgubită: A intrat în casă şi a găsit casa deranjată. S-a speriat foarte tare şi m-a sunat la servici. Am crezut că e o glumă.

Patronul localului: Nu mi s-a părut normal, am văzut câinele vecinilor ieşind, porţile deschise. Am avut intenţia să-l anunţ, să-i dau un telefon. Am uitat, pur şi simplu.

Când şi-a adus aminte, era deja prea târziu. Hoţii plecaseră de mult, iar vila era împânzită de poliţişti.

Radu Curcă, primar Hârlău: Curajoşi poate, nu ştiu, zic eu şi cu informaţii exacte. Ne gândim fiecare dintre noi, facem scenarii. Timpul în care s-a efectuat jaful a fost sub 8 minute.

Localnic: Tot ei între ei ştiu. Doar nu s-a dus cineva... cum ar fi la mine în garaj să intre cineva să ştie ce este, cum este.

Familia este cunoscută în oraş

Bărbatul deţine o afacere prosperă cu fructe şi legume, iar soţia este educatoare. Vila avea sistem de supraveghere video, însă camerele nu mai funcţionau de o perioadă. Nici câinii din curte nu i-au speriat pe hoţi.

Delia Mocanu, păgubită: Băieţelul mic era la şcoală, ne-au urmărit programul. Eu eram la servici. Soţul era plecat să aprovizioneze magazinul. Am fost urmăriţi de mai mult timp. Nu ne-am fi aşteptat niciodată la aşa ceva.

Nu se ştiu câţi hoţi au dat lovitura: seiful pe care l-au cărat din casă în dubă cântărea peste 200 de kilograme. Singurele urme rămase sunt treptele distruse care au cedat sub greutatea seiflui. La montarea lui, toamna trecută, a fost nevoie de şase oameni pentru a-l ridica.

Adina Ioana Ciobanu, pdc Iaşi: Cercetările continuă la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum şi în vederea identificării autorilor.

În seiful furat, mai mulţi membri ai familiei extinse îşi ţineau bunurile de valoare. Prejudiciul total încă nu este cunoscut. Poliţiştii au deja un cerc de suspecţi.

