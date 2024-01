Vezi și

Şoferul în vârstă de 39 de ani este fiul fostului primar din Cavnic şi al directoarei de la Crucea Roşie Maramureş. Se întorcea împreună cu doi tineri de la o cabană, unde petrecuseră weekendul. Ar fi chefuit până târziu, iar la şase dimineaţa au plecat spre casă. După un kilometru, a ratat o curbă. A intrat pe contrasens, apoi maşina s-a lovit de un copac de pe marginea drumului şi s-a înfipt într-un stâlp de beton, pe care l-a doborât.

Bărbat: E ceva imposibil să rupă un stâlp.

Reporter: Credeţi că a avut viteză?

Bărbat: Păi normal, foarte tare, la aşa ceva.viteza e foarte puternică!

O tânără de 21 de ani, care era stătea pe bancheta din spate, a murit pe loc. Şoferul petrecuse cu prietenii într-o cabană pentru care îi făcuse rezervare soţia, fiica celui mai mare producător de mobilă din România. Proprietarul casei, care vorbise cu clienţii cu doar câteva ore înainte de accident, este îngrozit.

Proprietar cabană: Aseară, am vorbit la telefon, a zis că totul este în regulă. I-am întrebat dacă au căldură, dacă e ok. Mi-au zis că totul e sub control, totul e în regulă. Toată lumea a fost OK, nu să fie beţi sau drogaţi.

Ce pedeapsă riscă șoferul acuzat de moartea tinerei

Poliţiştii spun, însă, că şoferul care a provocat accidentul avea alcoolemie 0,9. A supravieţuit accidentului, ca şi celălalt pasager din maşina care s-a zdrobit de stâlp.

Mama victimei: A zis că a coborât singur din maşină, ne-a sunat imediat. Şi mi-a spus să îi ducem încărcătorul de la telefon că pe el l-a luat SMURD-ul şi e dus la Baia Mare. A zis că a avut o durere în zona stomacului.

Bogdan Lucian, director medical Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare: Cei doi pacienţi sunt în stare stabilă, sunt cu traumatisme. Unul cu traumatism toracic, unul cu traumatism toraco-abdominal.

Bărbatul care a condus băut şi a provocat accidentul în care a murit tânăra de 21 de ani este acuzat de moartea fetei. Conform unei noi legi, nu are nicio şansă să primească pedeapsă cu suspendare şi va ajunge la închisoare.

