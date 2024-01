La mulţi ani! 2024 să îţi aducă tot ce îţi doreşti! Peste opt miliarde de pământeni au intrat în noul an cu emoţii şi speranţe mari. Şi în România, cerul a fost colorat la miezul nopţii de artificii uluitoare zeci de minute. În lumina lor optimistă, oamenii au şoptit dorinţe care au curs în valuri, ca şampania pe care au dat-o peste cap. În cluburi sau pe străzi, şi-au urat unii altora să fie iubiţi, să aibă parte de linişte, împliniri şi prieteni buni.

Vezi și

De la vest la est şi de la nord la sud, toată România a prins culoare. Oamenii au întâmpinat cu o explozie de energie anul 2024, în care şi-au pus câte o speranţă pentru fiecare bulă de şampanie care se ridica din pahare.

Tânără: Am ales să îmi fac o ţinută pe comandă pentru că mi-am dorit să am ceva deosebit şi unic. Nu am vrut să stau cu teama că voi întâlni o altă fată cu o rochie ca a mea.

Tânără: Sărbătorim în Centrul Vechi într-un stil din anii 20, de asta și costumaţia.

Oamenii s-au lăsat purtaţi de un val de dorinţe şi speranţe

Indiferent de locul unde petreceau, oamenii s-au lăsat purtaţi de un val de dorinţe şi speranţe de bine.

Bărbat: Să fie prietenii lângă mine, soţia, copiii şi să se mai mărească pensia puţin!

Nu doar românii au răguşit la numărătoarea inversă. Anul Nou a fost primit cu urale şi emoţie şi de străinii pentru care România a devenit acasă.

Surprize incendiare pentru turiştii care au petrecut la Păltiniş

Surprize incendiare i-au aşteptat pe turiştii care au petrecut Revelionul la Păltiniş. Pe una dintre cele şase pârtii deschise toată noaptea, schiori profesionişti au făcut salturi prin cercul de foc al noului an.

10 cupluri care au spus marele "Da" lângă Poarta Sărutului de la Târgu Jiu

De acum, 1 ianuarie va fi dublă sărbătoare pentru 10 cupluri care au spus marele "Da" lângă Poarta Sărutului de la Târgu Jiu, de Revelion. Ingrid şi Mădălin s-au cunoscut în uniformă, ea de poliţistă, el de jandarm. Aşa au şi mers în faţa ofiţerului de stare civilă.

Reporter: Nunta?

Ingrid şi Mădălin Prună: În 2025. Era prea din scurt.

Adela şi Vlad: Ne-am cunoscut în India.

Reporter: De cât timp sunteţi împreună?

Adela şi Vlad: De şase luni.

Reporter: Deci v-aţi hotărât repede!

Adela şi Vlad: Da, da. Câd ştii, ştii!

Party-urile au ţinut până dimineaţa, iar petrecăreţii nu au vrut să se despartă până nu au făcut o promisiune veselă pentru următorul Revelion.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰