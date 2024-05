Vezi și

"Am sunat salvarea luni dimineaţă la şapte. Ne-a venit salvarea la ora 11. Între timp am mai sunat de două ori. A treia oară când am sunat la ambulanţă, ni s-a închis uşa în nas!", ne-a declarat soţia bărbatului mort.

Bărbatul a fost trimis dintr-o parte în alta

Aşa a început calvarul bărbatului de 56 de ani. Nişte probleme mai vechi de sănătate, păreau să-i dea din nou târcoale, iar victima acuza dureri grave de spate. Speriată, soţia bărbatului a cerut ajutorul la 112, însă, ambulanţa s-a lăsat aşteptată: "Acuzele fiind dureri lombare. A fost dirijată o ambulanță tip B, care a preluat pacientul la ora 10:30, ajungând cu acesta la spital în jurul orei, 11.56", a specificat Marlena Crihan, reprezentant SAJ IS.

Bărbatul a fost transportat iniţial la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. Deşi, iniţial nu părea a fi ceva grav, la scurt s-a luat decizia ca pacientul să fie transferat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Sfântul Spiridon. Chiar dacă avea dureri puternice de spate, ar fi fost lăsat să stea 7 ore într-o sală de aşteptare, pe un scaun: "Ştiind că ai probleme cu piciorul şi cu spatele, tu nu poţi să-l pui pe scaun. Atât mi-a zis: <nu mai pot!> Cu o voce răgușită", mărturiseşte emoţionat fiul bărbatului decedat.

A fost băgat în seamă abia când a fost prea târziu

După ce a fost lăsat să agonizeze ore în şir, la scurt timp, bărbatul a decedat: "După aceea mi-au spus că a intrat în comă. Din comă a făcut stop cardio respirator, iar după aceea a fost gata / Pleacă de acasă pe picioarele lui, se urcă în ambulanţă, iar acum, după 24 de ore, trebuie să-l iau acasă în sicriu", adaugă soţia şi fiul.

Conducerea Spitalului Sfântul Spiridon se apără şi a transmis, printr-un comunicat de presă, că bărbatul ar fi primit toate îngrijirile necesare. Însă familia este decisă să meargă în instanţă.

