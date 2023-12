Video Atelierul lui Moș Crăciun din Harghita: 400.000 de jucării şi sute de modele prind formă anual în această fabrică. Comenzile de Crăciun au început din septembrie

Mergem mai departe şi vă anunţăm că Moş Crăciun are ateliere şi în România! Chiar la această oră, se fac jucării pe bandă rulantă în fabricile de pluşuri din ţară. Într-un astfel de loc am ajuns şi noi, ca să vedem cum ia naştere o jucărie şi mai ales cum stau livrările. Angajaţii lucrează contratimp în această perioadă, doar vorba aceea, sacul Moşului trebuie să fie plin până în seara de 24 decembrie, nu-i aşa?! De la ei am aflat şi care sunt cele mai noi tendinţe în materie de jucării, poate vă inspiră la multele cumpărături din această lună!