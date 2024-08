După un şir lung de spargeri, cei trei hoţi de meserie, au dat ieri ultima spargere înainte de a ajunge pe mâinile agenţilor. Cu gândul de a face bani rapid, şi fără muncă, indivizii au furat mai multe cazane de cupru. Cu prada în maşină, şoferul a demarat în trombă. La scurt timp însă a intrat într-o depăşire riscantă şi s-a izbit frontal de un TIR care circula regulamentar.

Şofer TIR: Au a intrat direct sub mine. Am frânat cât am putut, am tras drepta, dar nu s-a putut face nimic. Aici unde se vede urma a intrat direct în faţă.

În urma impactului violent autoturismul a ricoşat într-un alt autotren de pe acelaşi sens de mers, iar lucrurile furate s-au împrăştiat pe şosea.

Martori la accidentul cumplit, ceilalţi participanţi la trafic au dat alarma.

Sorin Marinașcu, Stația de Pompieri Vânju Mare: Au fost în total cinci victime, trei au necesitat îngrijiri medicale care au fost preluate de către ambulanţele şi unul de căre echipajul SMURD, iar cei doi conducători ai autotrenurilor nu au necesitat îngrijirin medicale.

Nu mică le-a fost mirarea agenţilor când şi-au dat seama că maşina implicată în accident era dată în urmărire. Aceştia au confiscat prada hoţilor, iar pe numele lor a fost deschis un dosar penal.

