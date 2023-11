Vezi și

Procurorii anticorupţie vorbesc de o grupare formată din cel puţin şapte persoane. Frauda de milioane de euro a fost realizată în complicitate cu funcţionari ai Direcţiei de Impozite şi ai Oficiului de Cadastru, de la care suspecţii ar fi aflat despre situaţia unor terenuri ale statului din zonele exclusiviste. Mai apoi, falsificau hotărâri judecătoreşti din care reieşea că sunt de fapt proprietari, încă de acum 20 de ani. Cu documentele în mână, se întorceau la complicii lor şi cereau să fie puşi în posesia terenurilor, pe care le înregistrau pe numele unor interpuşi. Mai departe, terenurile erau vândute printr-un circuit complex de spălare a banilor, spun anchetatorii.

Indivizii au reuşit să pună mâna pe cel puţin 24 de terenuri

Cristina Filip, reporter Observator: Prin această schemă, în ultimii zece ani, indivizii au reuşit să pună mâna pe cel puţin 24 de terenuri. Toate, ale primăriilor. Toate, în cele mai scumpe cartiere din Capitală. Pe multe dintre ele au apărut blocuri cu locuinţe de lux ori cartiere rezidenţiale. Prejudiciul depăşeşte 10 milioane de euro.

Suprafețele pe care membrii grupării deveneau proprietari variau între câteva sute și câteva mii de metri pătrați. Sunt situate în zone scumpe din București - pe strada Jandarmeriei, în zona Băneasa și Herăstrău ori pe Iancu de Hunedoara sau Constantin Budișteanu.

Mitică Dragomir, păcălit de mafia imobiliară

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Mitică Dragomir și fiul său, Bogdan, ar fi fost păcăliți de mafia imobiliară. Dragomir a cumpărat un teren de aproape 2.000 de metri pătraţi, pe care a construit un ansamblu rezidențial. Parcela a fost în vizorul anchetatorilor şi în vara aceasta, într-un dosar separat. Atunci, din întreaga schemă ar fi făcut parte două clanuri celebre: clanul Stemabil, condus de fiul ghicitoarei Maria Câmpina și clanul Buzea, al cărui lider e fiul ghicitoarei Brățara.

Mitică Dragomir, fostul şef LPF: Sunt cumpărător de bună credință. Eu am cumpărat acest teren, am făcut blocul, l-am vândut. L-am cumpărat acum 3-4 ani. Eu nu am cumpărat de capul meu, am fost cu avocații la notar... Eu nu dau banii aiurea. Vinovații să se ducă la pușcărie!

Apartamentele din complex s-au vândut cu 300.000 de euro

Ansamblul este vândut integral. Un apartament cu trei camere în complexul din zona Băneasa s-a cumpărat cu aproape 300.000 de euro, iar unul cu două camere se închiriază cu preţuri începând de la o mie de euro. Cât de important a fost terenul, recunoştea şi Dumitru Dragomir într-un interviu.

Mitică Dragomir, fostul şef LPF: Prima dată trebuie să alegi locul bun, Locul vinde. Am umblat după locuri bune. Aici, la Herăstrău, am găsit un loc absolut demenţial. Ceva cu care nu te întâlneşti, poate, doar o dată în viaţă.

Adrian Cuculis, avocat: Exista situaţia extrem de periculoasă ca cei de bună credinţă să rămână fără imobile şi să se întoarcă împotriva celui care a facut acel fals şi cei de bună credinţă, cu toată buna lor credinţă să fie păgubiţi. Raţiunea e simplă. Dacă o anumită persoană a săvârşit o infracţiune nu înseamnă că cel de bună credinţă se poate bucura de produsul acelei infracţiuni.

Surse Observator spun că, un alt teren obţinut ilegal de la stat, în zona Băneasa, care valorează aproape un milion de euro, ar fi ajuns în posesia menajerei fostului primar Marian Vanghelie.

