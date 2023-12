Vezi și

Sute de oameni au lăsat în frigidere piftia şi sarmalele de la masa de Crăciun şi au luat drumul mall-urilor. Prima oprire, la standurile fast food.

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: În a doua zi de Crăciun, masa festivă arată aşa pentru mulţi dintre români, care au ales să mănânce fast food în loc de mâncare tradiţională. Preţurile pornesc de la 30 de lei pentru un meniu cu cheeseburger şi pot ajunge până la 45 de lei, pentru un meniu cu aripioare.

Au dat sarmalele şi cârnaţii, pe fast-food-ul din mall

După masa de sărbători, cu cărniţă, sarmale, tradiţional românesc merge şi ceva ce servim în restul anului.

Reporter-clienţi: Am mâncat tot ce trebuie! Mămăligă cu sarmale, salata de boeuf, dar poftele, câteodată, sunt mai bune decât ce trebuie!

- Fast-foodul e binevenit oricum! Mai ai pofte, te mai saturi de mâncarea de acasă, mai vrei şi tu altceva.

- Ce n-a făcut doamna cum trebuie acasă de aţi venit la mall?

- A făcut tot ce trebuie, dar am schimbat meniul! Am vrut să schimbăm meniul!

Cei care nu au dorit burgeri sau aripioare, s-au înfruptat din preparate asiatice.

Clienţi: Pur şi simplu mi-era poftă! Îmi place mâncarea mai condimentată.

- Mănânc şi mâncarea de acasă, dar am decis să ies cu băieţii. Asta.. un moft, aşa, să mâncăm aici.

- Ni s-a făcut foame şi am zis să nu mai mâncăm sarmale, pentru că am mâncat destule acasă şi ciorbică şi am zis să diversificăm un pic. Să îmbinăm plăcutul cu utilul!

- S-a întâmplat să fim astăzi aici, am avut treabă şi oricum avem acasă mâncare tradiţională. Au vrut copiii şi pentru ei mai mult!

Datele arată că peste un sfert dintre români mănâncă fast food cel puţin o dată pe săptămână.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰