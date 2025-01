Oficialii PSD şi PNL, huiduiţi în timpul manifestaţiilor din Iaşi. Peste 2.000 de susţinători AUR au participat la "Marşul Unirii"

UPDATE Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, i-a acuzat, vineri, pe liderii politici că au ales să fugă din calea poporului, absentând de la evenimentele din Piaţa Unirii de la Iaşi, după ce 35 de ani "au trădat România".

"Anul acesta, clasa politică trădătoare a ales să fugă din calea poporului unit şi, la fel ca în anii în care am fost închişi în case în timpul pandemiei, să nu vină aici, în Iaşi, la Piaţa Unirii, în faţa domnului nostru Alexandru Ioan Cuza. Am avut în aceşti 35 de ani nişte conducători nedemni pentru poporul român. Am avut multă durere şi multă, multă trădare acolo, în fruntea ţării.

Dar, dacă aceşti politruci au ales să fugă din calea poporului unit, mă bucur că, uşor, uşor, sute de steaguri tricolore şi mii de inimi de români adevăraţi vin aici, în Piaţa Unirii, şi vor umple şi anul acesta Piaţa Unirii, şi vor face Hora Unirii Neamului Românesc Au fraudat alegerile, le-au comasat şi, pentru că nu a ieşit cum au vrut ei, le-au anulat abuziv, iar acum vor să le repete, la fel de abuziv.

Mesajul nostru este clar: Ne dorim, la fel ca întotdeauna, ca românii să fie liberi. Ne dorim democraţie! Revenirea la normal! Revenirea la turul II de alegeri şi un viitor pentru copiii noştri aici, la noi în ţară. Dacă politicienii nu au auzit glasul a peste 100.000 de români, care au fost în Capitală pe 12 ianuarie, vor trebui să asculte astăzi Piaţa Unirii plină, care are un mesaj clar: Turul II înapoi!", a afirmat Simion.

UPDATE Peste 5.000 de persoane se află în Piața Unirii din Iași, pentru a celebra 166 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române.

În momentul în care autoritățile locale și reprezentanții PNL și PSD au ajuns în Piața Unirii, au fost huiduiți de o parte din populația care așteaptă în spatele grilajelor de metal care împrejmuiesc Piața Unirii, să înceapă manifestările.

Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă că organizează, vineri, 24 ianuarie, ”Marşul Unirii”, atât la Iaşi, cât şi la Focşani, evenimente care marchează 166 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Astfel, la Iaşi, începând cu ora 9:30, românii vor porni în marş din Piaţa Unirii şi se vor opri în faţa Palatului Culturii. În municipiul Focşani, ”Marşul Unirii” va începe la ora 16:00 din faţa Colegiului Naţional Alexandru Ioan Cuza. Preşedintele AUR, George Simion, va fi prezent la cele două manifestaţii.

Ziua Unirii fără discursuri, la Iaşi

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a anunţat că, vineri, de Ziua Unirii Principatelor Române, pe scena amplasată în centrul oraşului nu vor mai urca politicieni şi nici nu vor exista discursuri, el recunoscând că evenimentul ar fi politizat, în condiţiile în care ”lumea este încă tensionată”.

Mihai Chirica a afirmat, într-o conferinţă de presă, că a transmis liderilor PNL şi PSD că manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii Principatelor tind să fie politizate foarte uşor, pentru că suntem încă în campanie prezidenţială şi că recomandarea sa este ca niciun politician să nu urce pe scena amplasată în centrul municipiului.

”Mă întreb singur, dacă şi cine va veni la manifestările de pe 24 ianuarie. Am avut o discuţie cu reprezentanţii politici ieşeni referitor la această oportunitate. Am transmis un mesaj şi către PSD şi către PNL: nu vreau să stric imaginea acestui eveniment care ar tinde să se politizeze foarte uşor pentru că suntem încă în campanie electorală. Până la finalizarea alegerilor prezidenţiale se va mai face politică în stradă”, a spus edilul Mihai Chirica.

Totodată, primarul Chirica a afirmat că nici el nu va urca pe scenă şi că nu va ţine vreun discurs.

”Lăsăm doar aspectul istoric şi de sărbătoare naţională. Am avut o discuţie şi cu preşedintele partidului din care fac parte (PNL – n.r.) şi am recomandat că nu este cazul la acest 24 ianuarie să facem un eveniment politic sau o prezenţă pe scenă, pentru că lumea este încă tensionată după rezultatul alegerilor la primul tur de la prezidenţiale. Sigur că uşa rămâne larg deschisă pentru orice lider politic. Nu i-a interzis nimănui domnului George Simion, care va veni la Iaşi, să participe. Eu mă refer la posibilitatea de a nu crea o dispută, pentru că acum România este foarte împărţită”, a explicat Chirica.

Edilul ieşean a precizat că nu a trimis invitaţii nici la Guvern şi nici către liderii politici pentru a fi prezenţi la Iaşi pe 24 ianuarie. ”Scena rămâne deschisă pentru oricare dintre ei. Dar dorinţa mea este să îşi asume mai departe modalitatea în care vor fi recepţionaţi public de cei prezenţi în Piaţa Unirii”, a mai spus Mihai Chirica.

Potrivit Primăriei ieşene, pe 24 ianuarie, în Piaţa Unirii vor fi depuneri de coroane la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, se va ţine o slujbă religioasă, după care va avea loc defilarea militarilor. La final, cei prezenţi se vor prinde în Hora Unirii, după care va avea loc un concert de muzică populară. Primăria va oferi plăcinte participanţilor la eveniment.

Ceremonii şi evenimente în ţară

”Ministerul Apărării Naţionale, împreună cu autorităţile locale, va organiza vineri, 24 ianuarie, în garnizoanele în care există monumente dedicate Unirii Principatelor, ceremonii militare şi religioase dedicate sărbătoririi a 166 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române”, a anunţat MInisterul Apărării.

La Bucureşti, de la ora 10.00, va avea loc o ceremonie militară de depuneri de coroane şi jerbe de flori la Statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, amplasată în Dealul Patriarhiei Române.

”În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859, realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de voinţă politică al liderilor din cele două principate româneşti (Moldova şi Ţara Românească) şi prima etapă în crearea statului unitar român modern. Ziua de 24 ianuarie 1859, ziua alegerii lui Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti ca domnitor al Ţării Româneşti, după ce la 5 ianuarie fusese ales la Iaşi domnitor al Moldovei, este ziua când s-au împlinit aspiraţiile naţionale ale revoluţionarilor de la 1848 care înscriseseră în programele lor idealul unirii Principatelor drept «cheia de boltă fără de care s-ar prăbuşi întreg idealul naţional»”, a mai transmis ministerul.

Potrivit instituţiei citate, ”actul istoric al Unirii de la 24 ianuarie 1859, despre care Mihail Kogălniceanu spunea că este «actul întregii naţiuni române», a rămas un moment decisiv în istoria românilor, pentru că recunoaşterea internaţională a Unirii şi măsurile adoptate în anii care au urmat au dus la obţinerea şi recunoaşterea independenţei României în anii 1877 – 1878 şi la îndeplinirea idealului naţional de unire a tuturor românilor în 1918. În egală măsură, momentul 24 ianuarie 1859 a fost primul pas făcut de naţiunea română pe drumul modernităţii şi al integrării europene”.

