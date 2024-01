Băieţelul care a căzut de la etajul 5, în comă. Mama plecase la magazin, iar sora lui era la şcoală. Un vecin l-a văzut jos şi a sunat la 112

Vezi și

Teribilul incident a avut loc de dimineaţă. Băiatul de 3 ani ar fi rămas singur în casă pentru câteva minute. Sora lui mai mare era la şcoală, iar mama lor coborâse până la magazin să cumpere ceva. Atunci micuţul ar fi escaladat pervarzul şi ar fi picat în gol de la etajul 5 la blocului. Primul care i-a venit în ajutor a fost un vecin din blocul de vis a vis.

Vecin: Am ieşit la geam să mă uit la temperatură, am un termometru acolo la geam şi am văzut un copilaş vis a vis care părea căzut de la garsoniere.

Bărbatul a sunat la 112 şi a coborât imediat la copil, care era grav rănit.

Vecin: După 3-4 minute au apărut echipajele SMURD şi poliţia.

Reporter: V-a şocat întâmplarea?

Vecin: Normal. Am şi eu nepoţei cam de aceeaşi varstă. Chiar m-a afectat.

La scurt timp a ajuns şi mama copilului în faţa blocului şi a intrat în şoc când şi-a văzut copilul, spun martorii.

Martori: Am deschis geamul, o doamnă ţipa că a căzut copilul de la etajul 5.

Martori: Am auzit doar ţipete, plânsete. După aceea am aflat de pe net că a căzut un copil de la etajul 5, de la mansardă.

Teribilul incident i-au şocat pe toţi cei care au văzut ce s-a întâmplat.

Vecinii, şocaţi din cauza incidentului

Martor: Eu când am venit, l-am văzut jos, dar era şi salvarea, tot venită. Dar l-a văzut copilul jos.

Martor: Dacă a fost geamul deschis, că era mic, are 2-3 ani. Ăla dacă s-a urcat şi a fost geamul deschis a căzut. După a venit mama sa a urlat. Degeaba.

Baiatul a fost resuscintat la faţa locului şi transportat de urgenţă la Spitalul de Pediatrie, în stare gravă.

Ioana Mătăcuţă, spitalul de pediatrie Sibiu: Pacientul este în comă, hipotermic, intubat şi ventilat mecanic, dar stabil hemodinamic. A fost internat în secţia ATI şi continuă investigaţiile. Prognosticul, în acest moment, este rezervat.

Poliţiştii au deschis acum un dosar de ccercetare penală pentru vătămare corporală din culpă, urmând a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat tragedia.

