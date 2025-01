Mama băiatului de numai şase ani spune că educatoarea i-a încuiat fiul într-o debara cu lumina stinsă. În acest fel a vrut să-l pedepsească pentru că era neascultător. O altă educatoare a auzit ţipetele băiatului şi a deschis uşa.

"Am înţeles că a fost închis de la 11:30 până la 12:00, până a venit doamna să-l scoată de acolo. Cred că i-a mai făcut şi în trecut ceva, pentru că el a venit plângând că nu mai vrea să doarmă la grădiniţă, că l-a luat de aici de la mijloc şi l-a pus în pat", povesteşte mama copilului.

Femeia e revoltată după ce a aflat despre incident de la alţi părinţi.

"Eu nu am fost informată de acest incident, deşi toată grădinţia ştia. Directoarea ştia. Eu nu am fost informată. Am aflat a doua zi de la o mămică care a fost uimită de cum l-am adus la grădiniţă", spune mama copilului.

Educatoarea nu ar fi la prima abatere

Directoarea unităţii de învăţământ confirmă incidentul şi susţine că au mai existat sesizări legate de comportamentul educatoarei, însă nu atât de grave.

"Am mai avut sesizări în cursul anului 2023. Dânsa a fost chemată în faţa Consilului de Administraţie. Şi-a cerut scuze de la părinţi. Va fi o anchetă", a declarat Dana Raicu, directorea şcolii.

Plângerile părinţilor au ajuns şi pe masa Inspectoratului Şcolar Judeţean, dar şi la Poliţie. O altă mămică susţine că nici copilul ei, care suferă de tulburări din spectrul autist, nu mai vrea să meargă la şcoală din cauza educatoarei.

"Am întrebat fata dacă vrea să mergem şi a zis că nu. Rrefuză. Când o vede, îşi ia hainele şi a fugit după noi pe scări", spune mama copilului.

Educatoarea riscă acum diminuarea salariului pentru o perioadă de până la şase luni sau chiar desfacerea contractului de muncă, în funcţie de rezultatele anchetei.

