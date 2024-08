Totul s-a întâmplat în momentul în care victima ar fi forţat uşile pentru a coborî, deşi tramvaiul nu era în staţie şi oprise pentru a da prioritate altui tramvai. Odată cu deschiderea uşilor, femeia s-a dezechilibrat şi a ajuns sub roţile garniturii de unde a fost scoasă de echipajele de intervenţie. "Am fost solicitati sa intervenim pentru degajarea unei persoane prinse sub tramvai, pe Bd. 16 Decembrie 1989. La locului evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Detasamentului 2 Timisoara cu o autospeciala de prima interventie si comanda, o autospeciala de descarcerare si doua motociclete și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic. Victima de sex feminin a fost extrasă și transportată la spital în stare conștientă, cu amputație la membrul superior stâng", au transmis reprezentanții ISU Timiș.

În urma incidentului, o altă persoană a suferit un atac de panică şi a fost transportată la spital.

Femeia ar fi forțat ușile tramvaiului

Potrivit IPJ Timiș, femeia de 79 de ani ar fi forţat uşile pentru a coborî.

"Un tramvai condus de o femeie de 60 de ani, circula prin Piața Maria dinspre Splaiul Tudor Vladimirescu înspre Miron Costin, iar la un moment dat a oprit pentru a trece un alt tramvai din față,( nu era oprit în stație), iar o femeie, în vârsta de 79 de ani, ar fi fortat ușile pentru a coborî, s-ar fi dezechilibrat după ce a coborât și ar fi căzut sub tramvai. Femeia a fost rănită și transportată la spital. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă", au informat și reprezentanţii IPJ Timiş.

