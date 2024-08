Deasupra aerodromului din Clinceni, piloţii de la Şoimii României se antrenează pentru cel mai spectaculos show al anului - BIAS 2024. Echipa Observator a trăit emoţii la înălţime. Piloții efectuează cu măiestrie o serie de figuri aeriene complexe, precum loopinguri, tonouri și formații strânse, fiecare manevră fiind o demonstrație de control perfect al aparatului de zbor.

Sâmbătă este programat marele show, iar intrarea este liberă

Andreea Bănesaru are 24 de ani şi este singura femeie din echipa de acrobaţi aerieni. Zboară de la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani, era deja instructor de zbor. "Stăteam aici de la răsărit pana la apus in unele zile si am renunţat la multe. Pentru mine a meritat! Peste 5 ani ma vad pilot la o companie aeriana romaneasca", declara Andreea Bănesaru în 2019. Visul i s-a schimbat între timp. Acum vrea să participe la cât mai multe competiţii cu acrobaţii. "Nu credeam ca o sa ajung chiar aici. Imi imaginam ca o sa ajung pe extra la un moment dat, dar nu la nivelul asta si atat de repede. Mi-aduc aminte ca acum trei ani era primul meu BIAS si am avut mari emotii, acum sunt la al treilea", a declarat Andreea Bănesaru, pilot.

Tinerii care visează la o carieră ca a ei au o şansă uriaşă. Dacă sunt talentaţi, nu trebuie să plătească nimic. "Aeroclubul României oferă cursuri gratuite pt tinerii intre 16 si 23 de ani pentru disciplinele planorism si aeronave ultrausoare motorizate. Mai tarziu, in urma rezultatelor la competitiile de planorism si nave ultrausoare motorizate, copiii au sansa sa fie selectionati sa obtina licenta de pilot privat", a declarat Valentin Caval, pilot la Aeroclubul României. La BIAS, peste 100 de avioane cu piloţi din 13 ţări vor brăzda cerul Capitalei în weekend. Pe lîngă avioanele civile, pasionaţii vor vedea şi zeci de elicoptere şi aeronave militare.

"Un program foarte bogat şi plin cu evoluţii acrobatice, cu avioane cu elice, avioane reactive, planoare, parasutisti. Vom avea foarte multe evolutii individuale, dar si in formatie. Iar pe sol vom avea explozitie statica foarte bogata, cu aeronave civile si militare", a declarat George Rotaru, director general Aeroclubul Romaniei. Antrenamentele nu sunt destinate doar performanțelor de la mitingurile aviatice, ci și pentru a îmbunătăți coordonarea și încrederea între piloți. Aceste exerciții contribuie la dezvoltarea abilităților necesare pentru a realiza cu succes manevre complexe și pentru a asigura siguranța în zbor, un aspect esențial în acrobația aeriană. Sâmbătă este programat marele show, iar intrarea este liberă.

