Cel mai mare eveniment sportiv indoor din România pentru persoanele cu dizabilități a fost deschis atât jucătorilor profesioniști de biliard, cât și amatorilor. "Este euforie de zâmbete, de joc, de fericire. Avem aici deja aproape 66 de participanţi din toată ţara. Este un eveniment, în primul rând, social, de incluziune socială prin sport", a declarat Irina Văcărean, organizator.

Invitat special a fost Henrik Larsson din Suedia

Și de această dată, a fost invitat special Henrik Larsson din Suedia, campion mondial la biliard în scaun rulant, dar nu a venit singur, ci cu fiica sa, susţinătoarea lui numărul 1. "Este un joc complex şi este chiar un joc al minţii, şi eu cred că de aceea este atât de palpitant. Indiferent de cât de bun eşti, când eşti sub presiune trebuie să faci lucrurile să meargă şi asta e fascinant", a spus Henrik Larsson, multiplu campion mondial.

Jocul a început cu emoţii pentru toţi participanţii. Sportivi pe care dizabilităţile nu-i împiedică să-şi depăşească limitele. Leonard este în scaun rulant de 22 de ani, dar de 8 ani de zile a descoperit pasiunea pentru biliard. "Am fost bătut şi pus pe liniile de tren, prietenii în ghilimele. De atunci am rămas fără picioare, am stat 5 zile în comă, după mi-am revenit şi am zis că aşa trebuia să mă nasc. Anul ăsta am avut norocul să îmi fracturez mâna. Totuşi am venit, am luptat, lupt în continuare", explică Leonard Lupaşcu.

Cine a fost marele câştigător al concursului

"Competiţia naţională de biliard în scaun rulant este un motiv pentru mulţi dintre ei nu de a veni să câştige ceva, de a ieşi din casă, de a socializa cu cei mai curajoşi oameni şi de a ne da nouă, celor care credem că avem probleme. Curajul şi viziunea de a înţelege cât de fericiţi şi cât de binecuvântaţi suntem", a declarat Sonia Simionov, organizator şi jurnalist Observator.

După un meci decisiv intens, s-a anunţat şi marele câştigător al concursului, Ioan Sandu, cel care ne va reprezenta, în februarie anul viitor, la competiţia europeană paralimpică de biliard de la Malmo, în Suedia. La finalul Competiției, toți concurenții au participat la o tombolă cu numeroase premii. Persoanele cu dizabilități se implică în activități sportive într-o măsură mult mai mică decât restul oamenilor.

