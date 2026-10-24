Un bloc cu opt etaje din Sectorul 6 al Capitalei este evacuat preventiv, după ce un locatar a observat o crăpătură între două scări ale imobilului. Clădirea este semnalizată ca având risc seismic, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă fisura a apărut în urma cutremurului din 19 octombrie.

Pompierii intervin pe Drumul Taberei nr. 30, în Sectorul 6 al Capitalei, după ce un locatar a sunat la 112 și a semnalat apariția unei crăpături între două scări ale unui bloc cu opt etaje. Fisura se întinde de la etajul 5 până la etajul 8.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), imobilul este semnalizat ca având risc seismic. Din primele informații, scara de bloc vizată are 36 de apartamente, în care locuiesc aproximativ 65 de persoane.

Locatarii, evacuați preventiv. Experții vor verifica structura clădirii

Având în vedere posibilul pericol, echipajele de intervenție au început evacuarea preventivă a persoanelor din scara afectată.

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La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple. Aceasta din urmă va fi folosită pentru a le oferi temporar adăpost persoanelor evacuate, în condițiile temperaturilor scăzute.

Deocamdată, autoritățile nu pot confirma dacă fisura a apărut în urma cutremurului produs pe 19 octombrie 2026.

La intervenție au fost solicitați și inspectori ai Inspectoratului de Stat în Construcții, care urmează să efectueze o expertiză tehnică pentru a evalua starea imobilului.