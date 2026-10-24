A fost alarmă, în Bucureşti, în această dimineaţă, după ce locatara unui bloc a sunat la 112 şi a anunţat că în faţada imobilului a apărut o crăpătură imensă. Pompierii au evacuat de urgenţă o scară întreagă! Verificările au arătat însă că fisura există de cel puţin nouă ani. Iar pericolul vine din faptul că locatarii blocului încadrat în clasa întâi de risc seismic au refuzat până acum consolidarea.

Apelul la 112 a venit cu puţin înainte de ora 11. O locatară a imobilului încadrat în clasa întâi de risc seismic a anunţat că o fisură de 5 centimetri s-a întins de-a lungul mai multor etaje, pe faţada clădirii. Pompierii s-au temut iniţial că totul s-ar fi întâmplat din cauza cutremurului de la începutul săptămânii.

"Colegii mei au intrat rapid în intervenție, au verificat structura de rezistență a blocului. Am luat măsura preliminară de evacuare a întregului bloc", a declarat Alexandru Precup, general de brigadă ISU Bucureşti.

Ce s-a întâmplat de fapt

O locatară de la etajul 6 s-a întors din vacanţă şi a văzut că fisura pe care o avea de ani buni în balcon s-a mărit. "Acum, de la ultimul cutremur, că nu era chiar aşa", spune femeia.

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Îngrijorată, femeia şi-a anunţat şi vecina de la etajul cinci. Aceasta nu a mai stat pe gânduri şi a sunat direct la 112.

"Faptul că te uitai prin crăpătura din lateral a blocului şi vedeai din faţă frunzele pomilor din spatele blocului, clar, mie mi se pare deja că e un caz de risc major. Spun cu mâna pe suflet, nu mă simt în siguranţă", a declarat Virginia Petrache, locatara care a făcut sesizarea.

Ceilalţi locatari sunt, însă, mai degrabă supăraţi pentru toată tevatura: spun că fisura există de multă vreme, iar apelul a fost nejustificat. Problema este veche, autorităţile ştiu de ea de aproximativ 9 ani de zile, iar într-o fotografie din Google Maps apare crăpătura dintre cele două scări de bloc încă din anul 2024.

"De când îl ştiu eu, tot aşa arată. Că s-a mai dilatat puţin, într-adevăr. Dar dacă vă uitaţi la celelalte scări, nu sunt rosturi de dilataţie mărite cum e aici".

Locatarii nu au fost de acord cu şantierul

În 2017, locatarii au cerut expertizarea tehnică a blocului vechi de 62 de ani. Primăria Capitalei a aprobat consilidarea pentru risc seismic. Costul ar fi fost de 45 de milioane de lei, lucrare finanţată în proporţie de 95% din fonduri europene. Locatarii n-au fost însă de acord cu şantierul, pentru că ar fi fost obligaţi să se mute din imobil pentru cel puţin 14 luni.

"S-a contestat acel proiect şi a rămas în continuare să vedem ce facem. Sunt Gică-contra unii oameni care ştiu de toate şi spun că blocul nu are nimic", a declarat Petruţa Roşu, preşedintele blocului.

Pe lângă riscul seismic, blocul are şi alte probleme

Autorităţile spun că din anul 2017 şi până acum, crăpătura dintre cele două scări de bloc s-a mărit cu un centimetru. Iar de vină nu ar fi construcţia blocului, ci problemele de la subsol, unde sunt scurgeri de la canalizare - probleme pe care locatarii ar trebui să le rezolve.

După mai multe ore de verificări, inspectorii au decis că structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată, aşa că locatarii au primit permisiunea de a se întoarce în apartamente.

415 blocuri din Bucureşti sunt încadrate în clasa întâi de risc seismic. Dintre ele, 185 sunt în proces de consolidare.