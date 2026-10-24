PMB, despre crăpătura din blocul din Drumul Taberei: Există de 9 ani. Situaţia a apărut din cauza canalizării

Primăria Bucureşti a transmis, sâmbătă, că problema semnalată la blocul din Drumul Taberei există de 9 ani, imobilul fiind expertizat în 2017 şi 2020. Situaţia a apărut din cauza canalizării.

"Există scurgeri, care trebuie remediate de locatari, fiind proprietate privată", a transmis Primăria Bucureşti. În plus, instituţia precizează că încă din 2021 sunt aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai proiectului de consolidare a clădirii, care urma să fie făcută prin PNRR, dar locatarii au refuzat consolidarea, pe motiv că este prea invazivă.

"Crăpătura la blocul OD3 există de 9 ani"

"Crăpătura la blocul OD3 există de 9 ani! A fost depistată încă de la prima expertiză, în 2017, între scările 1 şi 2. Cauza nu este calitatea proastă a construcţiei, ci problemele cu canalizarea blocului. Există scurgeri, care trebuie remediate de locatari, fiind proprietate privată", au transmis, sâmbătă, oficialii Primăriei Bucureşti.

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Aceştia au precizat că blocul OD3 a fost construit în 1964, are subsol + parter + 8 etaje şi cinci scări, cu câte 36 de apartamente fiecare.

Sâmbătă, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) a trimis la faţa locului expertul tehnic Mihai Ursăchescu.

Primăria afirmă că blocul a fost expertizat de două ori: o dată în 2017, apoi în 2020, potrivit noului normativ P100-3/2019.

"AMCCRS a finalizat documentaţia pentru consolidare în 2021, iar în 29 iunie 2021, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a votat proiectul 190, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Costurile estimate ale consolidării se ridică la 44,59 milioane lei şi urmau să fie acoperite prin PNRR", a transmis municipalitatea.

2.800 de blocuri au fost evaluate

Durata lucrării este de 14 luni, iar AMCCRS a discutat cu locatarii în 2021 şi le-a propus o soluţie de consolidare. "Au refuzat-o pe motiv că e prea invazivă. Au dorit o soluţie prin care să nu se mute din bloc. Proprietarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, în 2023, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor", afirmă reprezentanţii Primăriei Bucureşti.

Potrivit acestora, pentru ca un imobil să fie consolidat, asociaţia de proprietari trebuie să vină cu toate documentele şi să accepte soluţia propusă.

Primăria anunţă, de asemenea, că 2.800 de blocuri au fost evaluate. "Din acestea 415 sunt în risc seismic 1. Alte 450 sunt în risc seismic II, restul risc seismic 3 şi în clase de urgenţă. În prezent, la AMCCRS, sunt în lucru 185 de blocuri cu risc seismic I, cu diverse etape de maturitate", precizează Primăria Bucureşti.

Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Sectorul 6 al Capitalei, după ce s-a semnalat o crăpătură între două scări, de la etajul 5 până la etajul 8. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti s-a reunit de la ora 14.30.

Blocul nu va fi evacuat

PMB a anunţat că Blocul OD3 din Drumul Taberei nu se evacuează, aceasta fiind decizia luată de Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă. Inspectoratul de Stat în Construcţii a constatat că nu este afectată structura de rezistenţă a blocului.

Potrivit primăriei, în cadrul Comitetului, s-a decis ca Apa Nova şi Termoenergetica să meargă să verifice conductele. În plus, se va face un studiu geoelectric care să spună care e sursa infiltraţiilor. Crăpătura între rosturile de dilataţie există de mulţi ani şi a fost expertizată încă din 2017.

Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Sectorul 6 al Capitalei, după ce s-a semnalat o crăpătură între două scări, de la etajul 5 până la etajul 8. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti s-a reunit de la ora 14.30.