Câinii salvatori dau examen în condiţiile aspre în care trebuie să salveze vieţi - în munţii Făgăraş, zăpada trece de un metru şi jumătate. Misiunea lor este vitală, într-o ţară aflată pe locul 9 în Europa la riscuri de avalanşă.

Câinii dau examen după ce sunt dresaţi ca să salveze vieţi

Ion Sănduloiu, director Salvamont Argeş: Pe un spaţiu de un hectar, 20 de oameni cu sonde are nevoie de patru ore să găsească o persoană pusă în cel mai nefavorabil loc iar o unitate canină are nevoie de 15 minute.

În România sunt 31 de câini cu brevet de salvator. La sfărşitul săptămânii, încă patru patrupede curajoase vor fi pregătite să plece în misiuni de viaţă şi de moarte.

Câinii care salvează turiştii îngropaţi de avalanşă încep antrenamentele de mici, de la două, trei luni, iar pregătirea durează aproape un an.

Ion Sănduloiu, director Salvamont Argeş: Muşcătura, joaca pe baton. Batonul acesta dispare, deci, după ce am făcut exerciţiul. Va mai vedea din nou batonul la următoarea victimă, după nu mai are acces la el şi atunci abia aşteaptă să îl vadă. Aceasta este de fapt metoda prin care este antrenat un câine de căutare şi salvare.

Andra Costea, reporter Observator: La finalul antrenamentelor câinele trebuie să îşi dovedească aptitudinile într-un examen alături de salvamontistul care îl coordonează.

Serviciul de salvare cu câini a fost lansat acum 11 ani în România, de Ion Sănduloiu, directorul Salvamont Argeş

Ion Sănduloiu, director Salvamont Argeş: El este Helios. este primul câine de avalanşă din ţară. Am fost brevetaţi împreună în 2013 în Franţa şi apoi am început să predăm împreună în ţară. Are 11 ani şi jumătate şi este încă în formă. El şi-a dat examenul de reconfirmare.

Meteorologii avertizează că zilele acestea este pericol de avalanşă, la peste 1.800 de metri altitudine, în munţii Făgăraş, Ţarcu, Godeanu, Parâng, Şureanu şi Rodnei.

