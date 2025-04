De ieri până azi am pierdut chiar şi 20 grade în termomentre, iar concluzia nu e tocmai ce aşteptam după prima săptămână din aprilie. Practic, avem temperaturi de iarnă târzie.

Când scăpăm de frig, lapoviţă şi ninsori

Cât va ţine acest episod şi mai ales cât va fi de sever a dezvăluit Mihai Huştiu, meteorolog ANM.

"În mai puțin de 24 de ore, temperaturile au coborât cu mai mult de 15 grade. Am trecut de la un regim de temperaturi potrivit pentru luna aprilie la temperaturi extrem de coborâte, mai potrivite pentru luna februarie, nicidecum pentru această perioadă. Asta pentru că, dinspre zona arctică, a pătruns foarte rapid, în decursul a două zile, o masă de aer foarte rece, formată în acea zonă.

Și iată că avem temperaturi scăzute. Acestea se vor menține coborâte până spre finalul săptămânii viitoare, mai exact până joi-vineri. Temperaturile nocturne pot coborî până spre minus 10, minus 12 grade în următoarele două nopți, în estul Transilvaniei, iar temperaturi negative vor fi în toate zonele – între minus 7 și cel mult 1-2 grade. Cu alte cuvinte, se va produce brumă și îngheț în mai toată țara. Asta înseamnă pagube în agricultură. Livezile, pomii, deja au înflorit în multe zone, iar acest episod de iarnă ne-a adus temperaturi scăzute.

De Florii, temperaturile se vor apropia din nou de 20 de grade

Și nu doar atât. Și ninsori – la munte, dar nu doar în zona montană, ci și în zonele mai joase din Transilvania, Moldova, Muntenia. Ne așteptăm să se depună strat de zăpadă și, de asemenea, să avem intensificări ale vântului. Intense astăzi, până la ora 23. De aceea este în vigoare codul galben privind intensificările de vânt și viscolul la munte. Dar vânt intens vom avea și în zilele următoare – intervale cu vânt de 40-50 km/h. O ameliorare o așteptăm undeva spre finalul săptămânii, când temperaturile vor începe să crească. Iar, de Florii, potrivit prognozei emise astăzi, ne așteptăm la temperaturi mai ridicate, care se vor apropia din nou de 20 de grade", a declarat Mihai Huştiu, meteorolog al Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

ANM a prelungit informarea de vreme extremă până joi seară

Dumnică, Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit informarea de vreme severă, valabilă în majoritatea zonelor ţării, până joi seară, la ora 18.00. De asemenea, astăzi, până la ora 23.00, este valabil un cod galben de vânt, viscol şi ninsori în 36 de judeţe.

Prognoză specială în Capitală

Meteorologii au emis o prognoză specială pentru zona Capitalei, valabilă joi seara, potrivit căreia vremea va fi deosebit de rece, cu valori minime de -1 grad în zona preorășenească.

De duminică până luni dimineață, la ora 9.00, valorile termice vor scădea semnificativ, astfel că vremea va deveni deosebit de rece pentru prima decadă a lunii aprilie; temperatura maximă va fi de 4...6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 1 grad. Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla în general moderat. Vremea se va menține, de luni până marți, deosebit de rece pentru această perioadă din an. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiază și seara vor fi averse de ninsoare și lapoviță și este posibil să se depună strat de zăpadă (2...4 cm). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade. Marți, valorile termice se vor situa în continuare sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare și trecător vor fi posibile precipitații slabe predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă de -1...1 grad, posibil ușor mai coborâtă în zona preorășenească. Valorile termice se vor menține și miercuri sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații slabe, mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de -1...1 grad, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Joi, valorile termice se vor menține sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații slabe, mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de -1...1 grad, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

