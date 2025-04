La stâna sa din Suceava, Vasile creşte 450 de oi. Pentru că cererea în zonă nu este prea mare, mieii merg şi în acest an la export. Aceeaşi situaţie şi la o altă stână din zonă. Mulţi dintre miei vor fi vânduţi peste hotare, chiar înainte de Paşte.

Pentru piaţa românească, abia acum se fac calculele.

Cererea de miei pentru Paşte, mai mare în acest an. Kilogramul de carne va depăşi 40 de lei

Preţul cărnii de miel va depăşi 40 de lei, pe kilogram - în carcasă. 20 lei - în viu. Cei care încă vor să cumpere de la stână, şi-au rezervat deja marfa. Specialiştii vin şi cu sfaturi pentru ei. "Cel care cumpără, în primul rând, să facă examen organoleptic, adică aspect, culoare, miros, şi în primul rând să vadă dacă are cap sau un membru unde se va vedea copita despicată. Este cel mai bun semn că nu este vorba de un fals. Să evite în felul acesta carcase care au sub 21 de zile. Este toxic sub 21 de zile, relativ toxic, nu moare nimeni", a declarat Corneliu Lucescu, medic veterinar DSVSA Suceava.

România exportă anual şi opt milioane de miei, cei mai mulţi, în ţările arabe.

