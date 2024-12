Sunt strigătele de bucurie ale comentatorului Teoharie Coca Cosma pe 7 mai 1986, în finala Cupei Campionilor Europeni. În acea seară magnifică, portarul Stelei şi-a adjudecat titlul de eroul de la Sevilla şi a devenit o legendă pentru totdeauna. A fost primul portar din lume care a apărat patru penalty-uri consecutive. Pentru această performanţă intra în Cartea Recordurilor. Au fost 9 minute de glorie, în care i-a hipnotizat pe jucătorii Barcelonei.

De ce a pus capăt carierei la 27 de ani

"Când noi nu o să mai fim, această zi va fi memorabilă. Realizasem că am făcut o treabă extraordinară că am apărat şi a patra lovitură, am aruncat mingea in sus de bucurie", spunea Helmuth Duckadam. "Dacă nu ar fi fost Duckadam în poartă nu am fi câștigat, el era cel mai cel mai la 11m, asta îmi aduc aminte că la Steaua când mergeam să batem 11m nu putea să îi dea nimeni gol le apără pe toate", a declarat Miodrag Belodedici.

"Noi n-am ştiu să ne bucurăm, nu ne-a venit să credem că l-am câştigat", spunea Helmuth Duckadam. Replica singurului trofeu major din istoria fotbalului nostru, Cupa Campionilor Europeni, se afla la stadionul Ghencea, iar pe ea sunt gravate numele eroilor de la Sevilla, printre care și Duckadam. Acesta a mai cucerit două titluri de campion alături de Steaua, în '85, si '86, iar dupa performanta de la Sevilla a fost nominalizat la câștigarea Balonului de Aur, când s-a clasat pe locul 8, la egalitate cu Marco van Basten, dar peste Michel Platini si Ruud Gullit!

Steaua succesului strălucea puternic şi simţea că toată lumea e a lui. Finala care l-a făcut campion a venit însă rapid cu o notă de plată devastatoare. Într-un cantonament, braţul i s-a învineţit: un cheag de sânge îi blocase circulația. La doar 27 de ani, talentatul jucător punea mănuşile în cui. "Anevrism, inante de finală aveam probleme la braţul drept, amorţeli. Toată lumea a pus vina pe un reumatism. Operaţia a reuşit, dar n am mai putut să joc fotbal. Nu ştii incotro s-o apuci. Au urmat alte patru operaţii", spunea Helmuth Duckadam. Inima mare şi blândă a lui Helmut Duckadam a cedat azi de dimineaţă, la spitalul Militar. "S-a stins Helmut, Helmut Duckadam. Cel care a reuşit să facă o ţară fericită. Am vorbit acum o săptămână cu el. Erai vesel, te-ai dus prea repede. Prea repede, prietene", a fost mesajul lui Marcel Puşcaş.

"Acolo, în ceruri, evident că stă lângă Maradona. Dacă există acest paradis, cu siguranţă joacă în echipa paradisului el şi ar fi, cu siguranţă, în poartă", a declarat Florin Răducioiu. Foştii colegi de generaţie sunt şocaţi de veste. Cele mai importante echipe din România şi marile publicaţii sportive ale lumii au scris mesaje emoţionante. Duckadam se internase joi, pe secţia de Cardiologie, după ce le-a spus medicilor că are mari dureri de spate. Pe 19 septembrie, a fost operat pe cord deschis la Spitalul Universitar din Capitală. Luna trecută, Helmut Duckadam a avut ultima apariţie publică.

"Ăsta era visul meu. Nu m-am aşteptat niciodată că voi avea ocazia să ajung la Sevilla, într-o finală de Champions League, cu Barcelona, şi să reuşesc aceea performanţă", spunea Duckadam. Micul Helmuth a îndrăznit să viseze că va fi mare la echipa din Arad, unde şi-a făcut junioratul. După transferul la Steaua, succesul a venit rapid. Dar, după ce s-a retras din activitatea sportivă, necazurile s-au ţinut lanţ în viaţa lui. La un moment dat, a fost nevoit să-şi vândă mănuşile. Duckadam a fost maior în poliţie, preşedinte de onoare la FCSB şi a fost decorat cu ordinul meritul sportiv de preşedintele Traian Băsescu.

