Când se deschide Târgul de Crăciun din Sibiu 2024

Potrivit organizatorilor, deschiderea festivă a celei de-a 17-a ediţii a Târfului de Crăciun de la Sibiu are loc pe 15 noiembrie şi este marcată de spectacolul „Magia de Crăciun" şi invită la atmosfera de sărbătoare care va cuprinde centrul istoric al oraşului până pe 5 ianuarie. Târgul va debuta cu un spectacol despre spiriduşii care încearcă să aprindă bradul de Crăciun cu ajutorul dorinţelor din inimile copiilor. Publicul va fi invitat să-şi pună dorinţe şi să participe la aprinderea bradului, dar şi să cânte împreună cele mai îndrăgite colinde.

Târgul de Crăciun din Sibiu 2024

Evenimentul care a transformat oraşul Sibiu în Capitala Crăciunului în România aduce spiritul Sărbătorilor pentru sutele de mii de vizitatori şi turişti care sunt aşteptaţi la această ediţie. Anul acesta, plimbarea la Târgul de Crăciun din Sibiu se extinde şi în Piaţa Mică şi Piaţa Huet, unde există o serie de activităţi create pentru toate vârstele şi gusturile.

Articolul continuă după reclamă

Anul acesta, terasa panoramică, punctul central al Pieţei Mari, este decorată sub îndrumarea celui mai premiat florist român pe plan internaţional, Nicu Bocancea. Căsuţa lui Moş Crăciun cu Liftul Fermecat este una dintre noile atracţii, unde vizitatorii vor fi transportaţi într-o lume magică: acasă la Moş Crăciun. În casa amenajată ca în poveşti, cei mici vor avea ocazia să-şi exprime dorinţele pentru Crăciun, să-şi facă poze şi să-l întâlnească pe Moş Crăciun, arată organizatorii.

O altă experienţă nouă va fi în Piaţa Mică, unde a fost amplasată o cabană din lemn masiv, cu specific autentic tirolez, construită într-un atelier din Austria. Întinsă pe 150 de metri pătraţi, oferă o atmosferă de apres-ski pentru cei care caută un loc mai liniştit şi călduros. Tot în Piaţa Mică se deschide şi Santa's Land, unde sunt incluse atracţiile pentru copii precum trenuleţul şi caruselul, dar şi proiecţiile colorate pe clădirile istorice.

Anul acesta, Târgul de Crăciun din Sibiu organizează primele curse de autocar cu Sibiu Christmas Shuttle, care vor traversa Valea Oltului pentru a aduce iubitorii de Crăciun din Bucureşti la Sibiu. Cursele vor pleca din Bucureşti în primele două weekend-uri din decembrie. Mai multe detalii despre date şi bilete se găsesc pe website-ul oficial al târgului.

Traseul Crăciunului în pieţele Sibiului

„Redeschidem Capitala Crăciunului în România pe 15 noiembrie şi readucem spiritul sărbătorilor, de care avem nevoie atât de mult în această perioadă. Ne place să ne provocăm în fiecare an, să aducem experienţe noi şi să rafinăm ce avem deja. Extinderea în Piaţa Huet şi Piaţa Mică vine ca o urmare firească pentru că am crescut suficient cât să creăm un traseu al Crăciunului, cu zone amenajate pentru toate gusturile. De asemenea, ne-am asigurat că portofoliul de expozanţi din acest an să ofere diversitatea cu care am obişnuit", spune Andrei Drăgan Răduleţ, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu din 2009, de la prima ediţie.

În prima săptămână se redeschide şi Atelierul lui Moş Crăciun, primul workshop având tema „Lumânărar de Crăciun". În zilele de sâmbătă şi duminică, atelierul poate fi vizitat fără programare, iar părinţii îi pot lăsa pe cei mici pentru o activitate interesantă timp de o oră. Programul atelierului de luni până vineri este destinat şcolilor şi grădiniţelor, pe bază de programare on-line.

Târgul va putea fi vizitat zilnic până la 5 ianuarie. De luni până vineri, căsuţele expozanţilor sunt deschise între 11:00 şi 22:00, iar sâmbătă şi duminică, programul începe la 10:00 şi se termină la 22:00, cu garanţia că în acest interval toate căsuţele sunt deschise.

Târgul de Crăciun din Sibiu, parte a Agendei Culturale a Municipiului Sibiu, a fost lansat în 2007, fiind primul târg de gen din România organizat după un model european şi, totodată, cel mai longeviv, fiind organizat de aceeaşi echipă şi în prezent. Prima oară a avut loc în Piaţa Mică a oraşului şi a adus la un loc 38 de artizani şi producători locali. Din 2009, s-a desfăşurat în Piaţa Mare ajungând, peste ani, la un portofoliu de 120 de expozanţi locali, naţionali şi internaţionali. Târgul de Crăciun din Sibiu este vizitat anual de peste 300.000 de turişti din ţară şi din afara ţării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei BNR: Ţara trebuie să intre la dietă. Sunteţi de acord cu acest îndemn? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰