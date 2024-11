Acest administrator de plajă a scos din buzunar 115.000 de lei pentru un lot din Mamaia de care va avea grijă timp de 10 ani. "Primul lucru ca sa ai o plaja plina trebuie ca turistii hotelului sa aiba gratis. Baza nu e doar in sezlonguri, baza e sa ai si un teren de sport si eventual o piscina gonflabila mare. Sunt sectoare de plaja in momentul asta care de ani de zile sunt folosite numai ca asa zise skijeturi, dar ei folosesc de fapt tot pentru inchirieri umbrele si sezlonguri", a declarat Nicu Tulea, manager hotel si administrator de plaja.

Preţurile au crescut proporţional cu plaja

Şi un alt manager de hotel e fericit că a câştigat licitaţia şi are deja planuri. "Investitiile vor consta in beach bar, umbrele, sezlonguri, bineinteles reamenajarea plajei", a declarat Florin Butnaru, manager hotel si administrator plaja. "E o chestie foarte buna, avem timp sa amortizam toate investitiile si sa planuim mult mai mult lucrurile pentru viitor. Îmbunatatim totul de la an la an", a declarat Andrei Ştefan, administrator de plaje. Cu toţii speră ca amenajările să convingă şi mai mulţi turişti să-şi planifice concediul pe litoralul românesc.

"Este in sfarsit intrarea in normalitate. Dupa mai multi ani in care am avut o politică administrativa de haos. Plaje mult mai bine amenajate, tarife care sa scada la inchirierea de sezlong si umbrele", a declarat Corina Martin. "Sper să vedem acest lucru şi în calitatea serviciilor pe care ar trebui să o avem pe litoralul românesc, poate vedem şi-n preţul şezlongurilor. Noi ne-am făcut datoria", a declarat Mircea Fechet, ministrul Mediului. Cele mai scumpe loturi s-au dat cu 200.000 de lei, unul în Mamaia şi altul în Constanţa. Preţurile au crescut proporţional cu plaja.

În anul 2019, înaine de înnisipare, malul mării era aici. Erau cam 70 de metri de nisip atunci. Acum, plaja are 200 de metri. De trei ori mai mult. Asta înseamnă ca și prețul pe care administratorul îl va plăti pentru plajă s-a triplat. De la 38.000 de lei, la 115.000 de lei. "Din suprafetele de plaja au fost adjudicate. Criteriile care s-au aplicat au fost: pretul oferit 40%, capacitatea economico-financiara 10%, protectia mediului inconj 10%", a declarat Ana Agiu, purtător de cuvânt Apele Române. În total, 71 de plaje au fost scoase la licitaţie pentru închiriere, iar o nouă etapă va avea loc în luna ianuarie.

