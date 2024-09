Nu au putut rămâne indiferenţi la suferinţa animalului care şi-a jelit stăpânul cu credinţă. Cum persoana decedată nu avea urmaşi sau aparţinători, căţeluşul a fost preluat de unul dintre poliţişti, care acum îi caută o familie şi un om căruia să îi fie fidel.

În căutarea unui om

„Cu câteva zile în urmă aveam să găsesc o persoană decedată în propria sa locuinţă. Obişnuia să-şi plimbe câinele zilnic, însă de aproximativ o săptămână, aceasta nu a mai fost văzută. Vecinii au apelat la 112 şi aşa am ajuns în locul respectiv. Era un dezastru în casă şi un miros îngrozitor. După ce am luat toate măsurile specifice, în colţul camerei, am zărit un căţel mic, negru, cu ochii mari, umezi, lucioşi, capul aplecat, urechile căzute, lăsate în jos.

Articolul continuă după reclamă

M-am apropiat, tremura uşor. Lângă el, un coş pentru dormit vechi. Nu l-am văzut să stea în coşul ăla, dar l-am văzut lângă un pantof, cum în tăcere, îşi pune capul pe acel pantof, se întinde lângă el, încercând parcă să simtă o urmă de prezenţă a stăpânului. Într-adevăr, mi-am spus, acum coşul e prea mare şi prea gol. Cum persoana nu avea alţi aparţinători sau rude, am decis că trebuie să fac ceva şi iată-mă. Caut o familie pentru acest suflet rămas singur pe lume ce-şi caută alinare în braţele unui stăpân blând şi iubitor”, este anunţul postat de poliţistul din Timiş pe TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Monica Palade Like Cu o experienţă în presă de peste 20 de ani, s-a alăturat echipei observatornews.ro în luna ianuarie 2021. ➜

Întrebarea zilei Cheltuiţi mai mult din bugetul familiei pentru produsele pentru copii decât pentru alte articole esenţiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰