Câţi bani a făcut o femeie din Iaşi, după ce a reciclat sute de PET-uri adunate la Pelerinajul Sfintei Parascheva

Femeia a povestit că a venit să strângă bani pentru băiatul ei de 12 ani pe care îl creşte singură. S-a despărţit de soţ, iar acum încearcă să-şi asigure traiul cum poate.

Câţi bani a făcut femeia din sticlele adunate la Pelerinajul Sf. Parascheva

„De câteva zile vin la coada de la Sfânta Parascheva și adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani. Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul, deoarece sunt singură. Este greu, nu am ce să zic, dar trebuie să pun ceva de mâncare pe masă. Am învățat să mă descurc singură toată viața, m-am despărțit de soț în urmă cu câțiva ani, e mai bine așa, deoarece aveam numai probleme cu el. Mi-am luat copilul și am plecat unde am găsit și eu să stau, însă nu am renunțat la el, nici nu am vrut să mă gândesc la asta”, a mărturisit Alina, potrivit bzi.ro.

Alina a reuşit să adune peste 300 de sticle de la pelerini. Femeia a returnat PET-urile şi a strâns 180 de lei. Cu durere în suflet, a spus că îi este greu să-şi găsească un loc de muncă stabil care să-i asigure fiului ei o viaţă mai bună, deoarece are doar patru clase.

„Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle. Am lucrat un timp la spălat vase și la făcut curățenie, doar că după ce am rămas singură, trebuia să am grijă de copil. Este și greu să mă angajez, deoarece am doar 4 clase, dar măcar aș fi învățat să scriu bine și să socotesc, așa m-aș fi putut angaja la un magazin. Pot să mă descurc, am alocația de la băiat, mai găsesc să merg la treabă uneori sau mai adun sticle. Păi, într-o zi, aici am reușit să strâng undeva la 300 și ceva de sticle, și așa, lumea le aruncă la gunoi”, a mai spus femeia.

